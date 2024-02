Toulouse - 1er mars au MEETT : salon OCC'YGENE du Tourisme

Randonneurs et voyageurs sont attendus au MEETT du vendredi 1er mars au dimanche 3 mars 2024

Préparer ses vacances et ses week-ends en Occitanie, en France mais aussi à l’étranger, commence au salon OCC’YGENE qui réunit début mars plus de 180 exposants au Parc des Expositions et Centre de Conventions & Congrès de Toulouse. Cette année, on peut même partir en rando autour du MEETT !

Partir, près de chez soi ou en terre lointaine

Fort d’une première édition, qui avait attirée plus de 10.000 visiteurs en quête d’escapades, de vacances et de voyages, le salon met à l’honneur les 13 départements d’Occitanie qui rivalisent d’offres de randonnées et d’activités telles que canyoning, via ferrata, marche aquatique, canoë, VTT de montagne, balades à cheval ou simplement farniente au soleil.

Tendance : les vacances éco-responsables

Les professionnels du tourisme, témoins d’un engouement croissant d’évasion de proximité vers des sites protégés, naturels et ensoleillés, multiplient les séjours associant richesses du terroir, bien-être et loisirs actifs. Ils proposent dès lors de nombreux itinéraires tels que les voies vertes, d’Uzès au pont du Gard, du canal des 2 mers à vélo au GR10, des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à la Brèche de Roland en Hautes-Pyrénées, le Chemin de Halage de Ganil dans le Lot, …

Hors des frontières occitanes, de nouvelles destinations font valoir leurs atouts, comme l’Anjou, la Bretagne avec Perros Guirec sur la côte de Granit rose, ou le proche Béarn.

Les 88% de visiteurs qui avaient plébiscité les échanges avec les exposants lors de la première édition OCC’YGENE retrouveront leurs interlocuteurs sur le village des agences de voyages et tours opérateurs trekking, riche d’une douzaine d’enseignes référentes (La Pèlerine, Chemins du sud, Tirawa, Allibert, la Compagnie des Sentiers Maritimes, Randonades 100% Pyrénées, …) de l’espace Hébergements en France (VVF, Cap France, les campings avec Sites et Paysages, VTF, Mer et Golf, …) et des hébergments pour chacune des destinations.

Au programme à l’international : la Tunisie, le Pérou, le Costa Rica, l’Espagne et pas moins de neuf États du sud des États-Unis avec Travel South USA : Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Tennessee, Virginie-Occidentale.

Plusieurs agences de voyage spécialisées font leur entrée au salon, telles qu’Arts et Vie, Rev’Tours pour l’Ouzbékistan, Imagine-Canada, Terre d’Escales. Elles côtoieront plusieurs grandes généralistes telles que FRAM, Carrefour Voyages ou encore Voyages Duclos.

S’équiper

L’Arena, marché des équipements outdoor, s’agrandit avec des enseignes comme Chullanka, Cimalp, Au Vieux Campeur ou Les Joyeux Marins, qui proposent des équipements de randonnées et d’activités nature pour pratiquer la marche traditionnelle ou nordique, l’escalade, le trail, la course à pied, le vélo, …

Vanlife s’adresse aux amateurs de vacances nomades qui souhaitent louer ou acheter des vans ou fourgons aménagés. Cet espace très attendu voit arriver Van Mania et Equipage Camper Van, deux nouvelles enseignes proposant des solutions d’aménagement, aux côtés de Van-Away et Yacavan.

S’initier, s’amuser

Le salon OCC’YGENE propose aux visiteurs de s’essayer à la marche nordique, au yoga, au Qi Kong, au golf et même aux massages. Et pour toute la famille, kart à pédales et tir à l’arc !

L’Espace Conférences met l’accent sur des destinations et des itinéraires de randonnées, parmi lesquels le tour du Cervin en huit jours dans les Alpes suisses et italiennes, le Sud authentique des États-Unis et ses merveilles naturelles, la Tunisie autrement, le Canada, le Costa Rica, la grande traversée des Pyrénées par le GR10 et l’Aragon.

On peut également tenter de gagner quatre beaux séjours par jour, en jouant sur les bornes à l’entrée du salon.

Se régaler

La Place Gourmande offre ses tables de pique-nique, un petit marché des producteurs et plusieurs food-trucks. Le plus : les show cooking orchestrés par des Chefs, où comment mitonner des recettes à partir des produits de nos terroirs.

Trouver un job d’été

En haute saison, plus de 180 000 emplois sont nécessaires pour répondre à la demande du secteur du tourisme et des loisirs en région Occitanie.

Il suffit de se munir de son CV pour retrouver sur place de nombreuses offres d’emplois dans le tourisme, l’hôtellerie et la restauration. Agents d’accueil et de billetterie, animateurs, femmes de chambre mais également conseillers en séjour ou assistants de direction … tous types de contrats seront proposés (CDD, CDI, saisonnier, étudiant, stage ou alternance).

Job Dating, samedi 2 mars de 10h à 15h

NOUVEAU Randonner jusqu’au MEETT

On prend un bon bol d’air avant les vacances ? Haute-Garonne Tourisme, en collaboration avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, propose une balade assez facile de 12 km qui s’adresse à tous.

Rendez-vous samedi 2 mars à 9h à la station de Tramway Odyssud Blagnac, arrivée au MEETT trois heures plus tard, à midi. L’entrée au salon Occ’ygène sera gratuite pour les marcheurs. Inscription : https://urlz.fr/pzIx

LES INFOS PRATIQUES

Lieu : MEETT Parc des Expositions de Toulouse, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse. Concorde Avenue, 31840 Aussonne

Dates et horaires OCC’YGENE, du 1er au 3 mars 2024 : vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h

Tarif unique : 4 € Tarif web : 3 € jusqu’au 29 février 2024 // salon-occygene.com Gratuit : enfant < 18 ans, demandeur d'emploi, étudiant.

Accès direct : Transports en commun Tisséo au pied du MEETT // Depuis le centre-ville : 35 minutes en tram, 20 mn en voiture// Parking gratuit de 3 000 places. Le MEETT dispose de supports vélo abrités