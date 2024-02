Lozère - Odyssées 2020 / Cie du Rouhault / Noémie Rosenblatt

Plongez dans l'aventure avec "Odyssées 2020" de la Cie du Rouhault, une expérience captivante pour partager les aventures d’une jeunesse rusée, émouvante et courageuse.

Ce spectacle de la Compagnie du Rouhault, dirigée par la talentueuse Noémie Rosenblatt, offre une immersion inédite dans les aventures d'une jeunesse rusée, émouvante et courageuse.

Inspiré par les personnages légendaires de l'Odyssée, "Odyssées 2020" est une création contemporaine composée de trois variations captivantes. Ces récits ont été écrits en collaboration avec des collégiens, offrant ainsi une perspective unique sur les défis et les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui.

À travers des résidences d'écriture en collèges, les quatre auteurs talentueux - Baptiste Amann, Mariette Navarro, Yann Verburgh et Célia Houdart - ont imaginé des odyssées modernes, explorant les thèmes de l'amitié, du courage et de la quête de soi. Les spectateurs seront transportés dans des univers où Athéna devient une collégienne militante à la recherche de son ami Télémaque, où Tirésias se métamorphose en chien aveugle, et où Ulysse se retrouve tantôt élève de 6ème, tantôt gardien de musée ou marin en quête de terres lointaines.

La metteuse en scène Noémie Rosenblatt apporte une touche ludique et tout-terrain à cette production, interrogeant avec finesse la jeunesse d'aujourd'hui et sa capacité à relever les défis du XXIe siècle. "Odyssées 2020" célèbre la jeunesse sous toutes ses facettes, mettant en lumière sa force, son courage et son potentiel infini.

En mettant en avant des adolescent·e·s courageux·ses, lumineux·ses et téméraires âgés de 11 à 15 ans, les auteurs de "Odyssées 2020" rendent hommage à cette génération inspirante, capable d'empathie, de solidarité, de curiosité et d'imagination.

Ne manquez pas l'occasion de vivre cette aventure extraordinaire. "Odyssées 2020" promet des moments inoubliables et des émotions fortes pour tous les spectateurs. Plongez dans un univers où le courage et la détermination des jeunes sont célébrés comme jamais auparavant !

A voir le mardi 27 février à 20h30 à Langogne et le vendredi 1 mars à 20h30 à Saint-Germain-du-Teil

> Tarifs : 12€ / 10€ / 6e / Dès ans