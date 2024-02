Frontignan - Promocash Sète déménage et se réinvente

Promocash Sète annonce son déménagement le 8 février prochain à Frontignan. Cette réinstallation au cœur du Bassin de Thau s’accompagne d’un renouveau total du magasin qui passe par l’agrandissement des surfaces de vente et de stockage pour développer une offre plus riche et diversifiée, par la création d’un espace de convivialité pour les clients, et par une approche encore plus connectée pour simplifier leur quotidien et leurs échanges avec les équipes du magasin. Face aux enjeux environnementaux, le magasin vise l’autonomie énergétique et développe des initiatives éco-responsables pour réduire les déchets et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Une implantation au plus près des producteurs locaux

Plus facile d’accès, notamment en pleine saison, le magasin, désormais installé à Frontignan, est situé au centre du maillage du Bassin de Thau et des zones d’activité du territoire sétois. En complément de l’offre traditionnelle Promocash, les rayons de produits frais, agrandis, accordent une place encore plus importante aux productions régionales en fruits et légumes, marée et boucherie. Le développement des collaborations avec les producteurs locaux fait partie intégrante de la culture de Patrick Guillon, gérant du magasin, et de sa volonté de participer à la dynamisation du tissu économique et agricole local.

Un espace optimisé pour accueillir de nouvelles gammes

Le magasin déménage et en profite pour faire peau neuve : augmentation de la superficie, une nouvelle signalétique, un nouveau mobilier ... Des changements qui vont permettre un parcours plus fluide en magasin et surtout une gamme de produits encore plus large qu’auparavant. Le rayon brasserie notamment s’étoffe en proposant de nouvelles références. Par ailleurs, le magasin proposera une offre large et complète en matériel professionnel présentée au sein d’un showroom dédié. Un espace qui s’organisera autour de 3 grands univers : la salle, la cuisine et la vente à emporter.

Convivialité et proximité

Pour favoriser les échanges personnalisés avec les clients, partager avec eux les nouveautés, les accompagner dans l’élaboration de leurs cartes, leur délivrer des informations et conseils pratiques, Promocash Sète inaugure au cœur du magasin « Le Continental ». Cet espace de convivialité permettra aux restaurateurs de travailler avec les équipes avec un accès immédiat aux rayons et aux produits.

Dans cet esprit de proximité et de dynamisme, le magasin développe un programme d’animations autour de producteurs locaux et de fournisseurs qui présenteront leurs produits lors de Journées Portes Ouvertes et d’opérations spéciales. Dans la continuité de l’inauguration le 8 février prochain, ces animations auront lieu les jeudi, vendredi et samedi pendant un mois.

Des engagement éco-responsables

Equipé de panneaux photovoltaïques, contribuant ainsi à une empreinte carbone réduite, le magasin vise la pleine autonomie énergétique. Une politique stricte de réduction des déchets et de limitation du gaspillage alimentaire est mise en place, témoignage d’un véritable engagement. Un travail avec des associations locales dont les Restos du Cœur ainsi que des clubs sportifs est mené pour redistribuer les invendus. Des formations sont également développées à destination des collaborateurs pour les sensibiliser à la maîtrise des coûts et à la meilleure gestion des stocks et des produits.

Digital et services

Promocash Sète dispose de son site de commande en ligne – www.sete.promocash.com – qui permet aux clients de consulter - l’intégralité des 16 000 références proposées par l’enseigne, de préparer menus et achats, et de commander 24 heures sur 24, avec un retrait rapide et simplifié au Drive, ou en livraison.

Au sein de l’espace Services, le magasin propose la collecte des Titres Restaurant, la récupération des emballages vides, la personnalisation des consommables (serviettes, boîtes à pizza, etc) et la location de matériel.

« Je me réjouis de la transformation du magasin de Sète à l’occasion de son déménagement. Plus grand, mieux organisé, il dispose d’une offre élargie pour répondre aux attentes des professionnels de toutes les restaurations. Toutes nos équipes sont mobilisées pour leur faire découvrir le magasin et les accompagner à partir du 8 février. », souligne Patrick Guillon, Gérant de Promocash Sète.