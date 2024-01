Haute-Garonne - Jérôme Fontaine, nouveau Président du Cluster TOTEM

Le Cluster TOTEM a été créée fin 2020 pour fédérer entreprises, établissements de recherche et de formation, institutionnels & collectivités, structures de développement économique, organisations professionnelles et partenaires professionnels, pour développer en collectif et avec audace les systèmes de transport terrestre et maritime de la région Occitanie.

Jérôme Fontaine, diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et d’un master de Mathématiques de Sorbonne Université, succède à Thierry Cammal à la présidence du Cluster TOTEM pour un mandat de 3 ans. Jérôme Fontaine est directeur du Contrat, de la Stratégie et des Relations Territoriales au sein de SNCF Voyageurs TER Occitanie depuis début 2022 et présente une expérience de direction d’entreprise (ETI et PME) en France et à l’étranger, dans les secteurs privé et public.Il a dirigé Tisséo Voyageurs de 2006 à 2008 et a participé activement au lancement de la ligne B du métro à Toulouse. Il a ensuite dirigé la filiale de SNCF Voyageurs en Italie.Il a également été administrateur et Président de la Commission Technique, Energie et Développement Durable de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP).

Jérôme Fontaine souhaite apporter son attention aux actuels grands défis des filières automobiles, ferroviaires et navales en Occitanie : décarbonation, adaptation au changement climatique, attraction des compétences dans l’industrie. Il est convaincu que le territoire occitan présente de nombreux atouts : l’électronique de puissance, les systèmes embarqués, le logiciel, l’IA, la Cybersécurité, ses laboratoires de recherche internationalement reconnus qui sont autant de points d’appui à l’innovation industrielle régionale.

« Je souhaite m’appuyer sur les valeurs collectives des membres du Cluster Totem, sur leur diversité pour, telle une équipe de rugby, atteindre nos nombreux objectifs dont plus particulièrement :

Innover et trouver de nouveaux business tous ensemble grâce aux renforcements et au développement des grappes d’entreprises et des grappes d’innovationFaire du changement de donneurs d’ordre dans la filière ferroviaire, une opportunité

Donner envie aux jeunes dès le Collège de s’orienter dans la filière industrielle

Développer encore la visibilité des industries terrestres et maritimes d’Occitanie auprès des jeunes, des institutions nationales et européennes et des dirigeants des Groupes et des start-ups. »

Quelques mots sur TOTEM

TOTEM est aujourd’hui composé de plus de 160 membres, représentant plus de 50 000 emplois.

Les membres sont présents sur l’ensemble de la chaine de valeur de la mobilité : Autorités organisatrices (Région Occitanie, Toulouse Métropole), opérateurs (SNCF, TISSEO, les constructeurs, équipementiers, systèmes, fournisseurs d’équipements et de services, ingénierie, sous-traitants), acteurs de la maintenance ferroviaire. Mais aussi le monde académique (Universités, Grandes Ecoles, Laboratoires de recherche, centre de formation, CMQe Mobilité Intelligente et durable hébergé au Lycée Galliéni dédié à l’automobile).