Hérault - Mint s'engage pour trois ans auprès de FACE Hérault

Mint devient Mécène bienfaiteur de FACE Hérault

Mint s’engage pour la construction d’une société plus inclusive auprès de l’association FACE Hérault pour 3 ans.

L’histoire commence en janvier 2002, avec la création d’un club d’entreprises FACE sur Montpellier à l’initiative de dirigeants d’entreprises motrices du territoire. Sa présidence est assurée par Kaled Zourray, Directeur Général de Mint.

20 ans plus tard, Mint souhaite réaffirmer ses convictions en s’associant aux projets portés par FACE Hérault : lutter contre toutes formes de discrimination et d’exclusion et œuvrer au quotidien pour l’inclusion sur le territoire montpelliérain et héraultais.

Ce mécénat de 3 ans se traduit par un engagement dans différents domaines grâce à de multiples actions de proximité en faveur de l'inclusion :

Par l’accès à l'emploi des publics en difficulté : Mint s’engage dans le parrainage-marrainage, une des actions emblématiques de FACE Hérault depuis plus de 20ans. Ce programme vise à accompagner vers l’emploi des filleuls·es en leur offrant de nouvelles opportunités et les clés de leur nouvelle vie professionnelle.

Par l’éducation et la culture : Mint apporte son soutien à des projets en faveur de l'éducation et de la culture dans les zones urbaines sensibles. À ce titre, Mint est devenu cette année, parrain du « KINO D’EN FACE Montpellier ». Ce premier projet culturel, initié par FACE Hérault invite des publics de différents horizons à créer des courts-métrages, encadrés par des professionnels, autour d'une thématique en lien avec la lutte contre toute forme de discrimination. Ce défi ludique et décalé encourage l’action solidaire dans laquelle des collaborateurs de Mint ont pu s’impliquer de façon personnelle.

Dans l’entreprise : en participant concrètement au développement de la RSE et de la diversité sur le territoire, en participant à des temps d'échanges interentreprises. Mint a notamment accueilli en novembre dernier, dans ses locaux, la première édition de l’After FACE. Un rendez-vous entre entreprises adhérentes de FACE Hérault facilitant l'interconnaissance entre les différentes parties prenantes du territoire montpelliérain et permettant d’aborder différentes problématiques afin de favoriser l'innovation sociale.

Un engagement concret qui s’assoit dans la durée

Après une implication de 5 ans, initiée en 2002 avec la création de FACE Hérault, cette collaboration s’est poursuivie de 2007 à aujourd’hui avec un statut de présidence d’honneur et la participation à des actions d’inclusion.

Aujourd’hui, ce nouveau statut de membre bienfaiteur fait toujours écho à la diversité des profils et des compétences exercées au sein de Mint et permettra de renforcer dans les prochaines années une politique toujours plus tournée vers l’épanouissement et l’ancrage territorial.

« Je suis extrêmement fier que Mint puisse aujourd’hui être mécène de programme d'inclusion sur le territoire montpelliérain. Nous partageons cette volonté de participer à la création de projets innovants responsables en faveur de l’utilité et de l’inclusion sociale. » Kaled Zourray – Directeur

" Avec son engagement renouvelé auprès de FACE Hérault, Mint enrichit notre réseau et contribue à l'émergence de solutions et de projets d'innovation sociétale encore plus innovantes. " Michèle Tisseyre - Présidente de FACE Hérault

A propos de Mint

Mint SA est une société créée en 1999 et basée à Montpellier. Cotée en bourse sur Alternext depuis 2006, l’entreprise fait partie du groupe Eoden. Mint est un fournisseur français d’énergies vertes et d’un ensemble de services écoresponsables accessibles à tous avec un impact positif : Mint Énergie, Mint Solaire, Mint Mobile et Mint Market. Engagée RSE depuis sa création, Mint œuvre pour un développement durable tant social qu’environnemental et s’engage dans la construction d’un avenir plus vert et plus juste pour tous. Un avenir qui se choisit dès aujourd’hui, avec pour vocation la préservation du vivant. www.mint.eco

A propos de FACE Hérault

FACE Hérault est un club d’entreprises membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, œuvrant au quotidien pour l’inclusion et la RSE sur les territoires montpelliérain et héraultais. Côté club, elle mobilise chaque année quelque 600 organisations autour d’actions concrètes mettant en œuvre leur responsabilité sociale. Côté fondation, elle lutte concrètement contre toute forme de discrimination et d’exclusion. Leurs actions et initiatives s’articulent autour de cinq champs : les territoires, l’école, les entreprises et leurs collaborateurs, l’emploi, la culture, et le quotidien des habitants, citoyens et consommateurs.