Castelsarrasin - Les communistes ont fait leur rentrée

Une trentaine de communistes de Castelsarrasin et ses alentours se sont réunis samedi pour une assemblée générale de rentrée. L’occasion de faire le bilan de la venue de Fabien Roussel et Léon Deffontaines en décembre et de sonner la mobilisation pour les mois à venir.

« Avec tout ce qu’il se passe dans le monde, les guerres en Ukraine et à Gaza, l’arrivée d’un gouvernement plus à droite que jamais et la précarisation massive que subit notre pays, souhaiter une bonne année à toutes et tous est une démarche pour le moins ambitieuse », ironisait Maximilien Reynès Dupleix, secrétaire de la section du PCF, en introduction de la réunion.

En effet, les communistes réunis pour l’occasion n’ont pas manqué de sujets à débattre. A commencer par le nouveau gouvernement et la polémique autour de la nouvelle ministre de l’éducation qui a expliqué avoir scolarisé ses enfants dans le privé en raison du manque d’enseignants. « L’ironie est à son comble avec de tels personnages, ce sont les mêmes qui n’ont de cesse de réduire le nombre de postes et de dégrader la fonction d’enseignants depuis des années », s’est énervé Maximilien, lui-même enseignant à la retraite.

Du besoin de nouvelles politiques en matière de police et de sécurité, jusqu’au nombre toujours croissant de violences intrafamiliales, en passant par la crise du logement, les débats n’ont pas oublié de faire le lien avec les situations locales. « Nous vivons aujourd’hui une véritable crise du logement, plus de 5000 personnes sont en attente d’un logement social en Tarn et Garonne, et pour la plupart ce sont des gens qui travaillent », a rappelé Julien Sueres, membre de la commission logement du PCF au niveau national. Sur Castelsarrasin particulièrement, les communistes entendent faire des propositions sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les futurs projets sur le site de l’ancienne Caserne Banel.

Mobilisation pour les élections européennes

En ligne de mire pour tous les militants, le scrutin des élections européenne prévu le 9 juin prochain. « Avec notre candidat Léon Deffontaines et sa liste d’ouverture, nous avons vocation à parler au monde du travail, c’est-à-dire à la majorité de la population », a fait remarquer Christine, nouvelle adhérente qui a pris sa carte suite à la visite de Fabien Roussel.

Même si « la campagne se fera vraiment dans le dernier mois avant le vote », tout l’enjeu pour la section du PCF va être de continuer à développer la mise en mouvement des communistes. Un véritable plan d’action a été élaboré pour l’occasion. « Dans les mois à venir nous allons amplifier notre présence sur le marché et faire de la permanence du jeudi matin un temps populaire ouvert à tous », a détaillé Maximilien Reynès Dupleix. « Nous lançons également notre université permanente avec des débats qui seront organisés le premier samedi de chaque mois en présence de personnalités expertes sur les sujets discutés. Nous pensons raiment que l’éducation populaire peut être un moyen de permettre aux citoyens de renouer avec la politique », a expliqué le secrétaire de section.

Un premier rendez-vous est donné le samedi 3 février prochain à l’Espace Métais, rue de la Révolution à Castelsarrasin. Alexis Bordes, responsable départemental du syndicat CGT chômeurs et précaires, animera un débat sur les enjeux de la transformation de Pôle Emploi en France Travail.