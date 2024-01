Aigues Mortes - Tout, sur les métiers du camping !

Le service emploi Terre de Camargue et France Travail Vauvert préparent la saison 2024 et organisent une « matinée découverte » des métiers de l’hôtellerie de plein air, le mardi 23 janvier à Aigues-Mortes.

Les campings et les résidences de vacances sont très représentés sur le territoire de Terre de Camargue où l’activité touristique est un pan essentiel du secteur économique. Les métiers y sont nombreux et variés et vont de l’accueil à l’animation en passant par l’entretien des espaces verts, la restauration, le nettoyage ou le secrétariat et la comptabilité.

De réelles opportunités d’emploi

Lors de cette matinée des professionnels du territoire présenteront les différents métiers et ses opportunités d’embauche. L’hôtellerie de plein air propose des contrats de courte ou de longue durée et recrute des collaborateurs expérimentés ou débutants. La réunion est ouverte à tous, aux curieux qui cherchent une idée de job d’été ou à ceux qui ont déjà un projet professionnel.

La saison 2024 dans les starting-blocks…

Cette réunion sera suivie le mardi 6 février au camping La Petite Camargue à Aigues-Mortes, d’un job’dating spécial « Métiers du camping », avec de nombreuses enseignes de l’hôtellerie de plein air du territoire.

Du 22 janvier au 15 avril, le Point Emplois Saisonniers rouvrira ses permanences à l’office de tourisme du Grau du Roi (Villa Parry - Rue du Sémaphore - Rive Droite).

Evènement phare de l’avant saison, le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier aura lieu le mardi 5 mars de 13h30 à 17h30 au Yacht Club de Port Camargue au Grau du Roi.

DECOUVERTE DES METIERS DU CAMPING