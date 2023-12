Gard - 1 immeuble, 1 œuvre Une quarantaine d'œuvres en région O

Le programme 1 immeuble, 1 œuvre qui place la création artistique dans l’espace public vient d’atteindre le chiffre symbolique de 700 œuvres d’art commandées et installées sur l’ensemble du territoire français depuis 2015. Dans des villes de toutes les échelles, comme à Pantin, Villeurbanne, Lille, Marseille, Mulhouse mais aussi à Annemasse ou encore Amiens, au sein des immeubles résidentiels comme dans les lieux de travail, les 700 propositions artistiques acquises émanant du dispositif du ministère de la Culture s’inscrivent toutes dans un projet de ville et de vie, participent à la conversation nationale et donnent du sens à l’espace dans lequel nous vivons. En région Occitanie, parmi les récentes commandes et installations, nous pouvons citer l'œuvre de Clara Langelez et Noo à Montpellier, ou encore celle de Nicolas Daubane à Labège.

La charte 1 immeuble, 1 œuvre s’inscrit dans la politique de l’État de soutien à la création artistique et de diffusion des arts visuels auprès du public le plus large. Elle témoigne de l’engagement commun de la société civile et de la puissance publique en faveur de la création artistique au bénéfice de tous. La charte du ministère de la Culture engage chaque entreprise signataire à faire appel à un artiste vivant, en procédant à la commande ou à l’achat d’une œuvre existante, dans le champ des arts visuels, et à prendre à leur charge la rémunération de l’artiste, ainsi que les coûts de réalisation et d’installation de l’œuvre.

Aujourd’hui, le programme 1 immeuble, 1 œuvre continue de fédérer et de mobiliser promoteurs immobiliers, sociétés foncières et bailleurs sociaux, de plus en plus nombreux à rejoindre le programme, désireux d’engager un échange et un partage autour d’œuvres d’art dans des lieux de vie ou de travail. Plus de 700 œuvres ont déjà été installées partout en France. A l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, dans les parties communes ou sur la place publique, un véritable parcours d’œuvres se dessine sur l’ensemble du territoire. Sculptures, peintures, installations lumineuses ou créations originales de mobilier : les réalisations renouent avec une pratique historique d’un dialogue concerté entre art et architecture et confirment la diversité et la richesse de la scène française. Depuis le lancement de l’opération, plus de 500 artistes, émergents et confirmés, ont convié habitants et visiteurs à la réflexion, à la rêverie, à la discussion mais aussi au débat, parmi lesquels Daniel Buren, Johan Creten, Gloria Friedman, Fabrice Hyber, Eva Jospin, Arik Levy, Théo Mercier ou encore Prune Nourry. Le programme s’est aussi ouvert aux propositions artistiques temporaires conduites sur le temps de chantiers.

En région Occitanie, une quarantaine d'œuvres parmi lesquelles :

Murmures (2023)

Marc Nucer à Balma pour Pitch Immobilier



Monolithe et vibrations (2022)

Clara Langelez et Noo pout Vestia à Montpellier



Renouv'art (2022)

Pyrate à Vauvert pour Semiga



Cette ombre à la fenêtre, c'est toi (2020)

Nicolas Daubane à Labège pour Groupe Terrot

On ne voit qu'avec le coeur, (2020)

SUNRA à Saint-Jean-de-Védas pour Eiffage Immobilier



L’arbre noir de la série des « Arbres de Jordi » (2020)

Jordi Jorda à à Blagnac pour Vinci Immobilier

Coaxial (2019)

LX One à Toulouse pour AFC Promotion

(R) Evolution (2018)

Laurent Lafontas à Toulouse pour Eiffage Immobilier