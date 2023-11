Lavaur - Festival ROCK'&'CARS à Lavaur (81) du 7 au 9 juin 2024

Festival ROCK’&’CARS à Lavaur (81) du 7 au 9 juin 2024

- Ouvert à tout public

- Voitures de collection, US cars, Rods, Kustoms et Motos

- Festival de Blues, Rockabilly et Rock n'Roll.

ENTREE GRATUITE

SAMEDI 8 juin:

14h00 Ouverture du site

15h00 Expo voitures et Motos

17h00 Stands / restauration sur place

18h00 LOUIE & The Hurricanes (Fr - Rockabilly)

https://www.facebook.com/p/Louie-The-Hurricanes-100063664056111/

20h00 POPA CHUBBY (USA – Blues Rock)

https://www.popachubby.com/

22h00 THE FLESHTONES (USA – Rock Garage)

https://www.facebook.com/fleshtonesofficial/?locale=fr_FR

24h00 VIKTOR HUGANET (Fr - Rock’n Roll)

https://viktorhuganet.fr/



DIMANCHE 9 juin:

09h00 Ouverture du site

11h00 Expo voitures / stands / restauration sur place

13h00 THE DIRTY BIRDS (Fr - Rhythm’n Blues)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077359361666&locale=fr_FR

15h00 NASHVILLE 1950 (Fr - Rockabilly)

https://www.facebook.com/p/Nashville1950-100063637150026/

17h00 Remise des prix aux voitures et motos

17h30 NASHVILLE 1950 (Fr - Rockabilly)