Castelnau-le-Lez - Lancer de peluches - MHSC VOLLEY vs CHAUMONT

A l’occasion du match du 9 Décembre prochain face à Chaumont, le MHSCVB s’associe aux Blouses Roses de Montpellier pour organiser un Lancer de Peluches pour les enfants hospitalisés ou en parcours de soins ambulants sur Montpellier.

Les Blouses Roses interviennent principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad. Elles écoutent, réconfortent, distraient les malades et leur famille en apportant de la joie dans un quotidien de solitude ou de soins. Depuis plus de 75 ans, les Blouses Roses distraient, réconfortent, écoutent, apportent de la joie dans le quotidien des soins et de la solitude. D'envergure nationale et Reconnue d'Utilité Publique, les Blouses Roses restent une association de terrain. 4 200 bénévoles et 3 salariées à temps partiel au Siège national œuvrent quotidiennement pour apporter sourire et soutien à plus d'un million de bénéficiaires.

Sensible à cette cause, le MHSCVB souhaite apporter sa pierre à l’édifice et promouvoir ainsi l’action des Blouses Roses au quotidien. Nos 2 internationaux français Nicolas Le Goff (Champion Olympique, Champion de France et Champion d’Europe) et Raphaël Corre (Vainqueur de la Ligue Des Nations, Double Vainqueur de la Coupe de France et Vainqueur de la Super Coupe) sont les parrains de cette opération.

Chaque personne se présentant au guichet le soir du match avec une peluche à lancer sur le terrain recevra une entrée gratuite pour assister à la rencontre du jour MHSCVB vs CHAUMONT dans le cadre de la 11ème journée de Marmara SpikeLigue.

Le lancement de peluches se fera à la fin du 1er Set. Les peluches ainsi récoltées seront remises à l’Association des Blouses Roses pour les enfants hospitalisés à la fin de la soirée.

Pour cet évènement, les Blouses Roses seront présentes à nos côtés avec un stand d’information et de sensibilisation sur leurs actions à l’entrée du Palais des Sports et donneront le coup d’envoi du match à 19h30.