Occitanie - Observatoire de l'engagement des salariés en Occitanie

Acteur majeur de la protection sociale au sein des entreprises, Harmonie Mutuelle a sollicité l’institut de sondages toulousain People Vox afin de travailler sur l’« Observatoire de l’engagement des salariés en Occitanie ». Perte de sens, désengagement, grande démission, rapport des jeunes générations au travail. Ces items ont été maintes fois commentés post-Covid. Mais qu’en est-il réellement et spécifiquement au sein des entreprises de la région Occitanie ? Pour l’entreprise à mission, garantir de bons remboursements de santé ne suffit pas. En effet, parmi les quatre objectifs qui constituent sa raison d’être, celui « d’améliorer la santé des salariés au sein des entreprises » se décline concrètement au travers de nombreuses actions.



« Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises à agir sur leur organisation, via des diagnostics, et aide les salariés à mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle. À l’heure où personne ne peut plus ignorer que les évolutions de la société ont un impact direct ou indirect sur la santé (modifications diététiques, changements environnementaux, conditions de travail ou d’habitat, etc.), l’entreprise est plus que jamais un territoire de santé. Elle influe sur la santé de tous les actifs, salariés ou dirigeants. Notre volonté est de protéger et valoriser le capital humain de nos 9200 entreprises clientes en Occitanie » explique Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

Principaux résultats de l’observatoire sur l’engagement des salariés en Occitanie

Consciente que l’engagement des salariés à l’égard de leur entreprise influe sur la satisfaction des clients, la fidélisation des talents, le turnover, le taux d’absentéisme et, in fine sur la performance de l’entreprise, la direction régionale d’Harmonie Mutuelle a fait appel à People Vox pour identifier les attentes de la population active en Occitanie à l’égard de leur employeur, les facteurs d’engagement, leur rapport au travail ou encore leur projection de carrière.



Les principaux chiffres de l’étude révèlent que :

- 75 % des salariés d’Occitanie se sentent épanouis dans leur travail, et 48 % valorisent l’importance du lien social au sein de l’entreprise. Toutefois, 85 % considèrent que le contexte socio-économique actuel est source d’inquiétude et affecte leur travail, et ils sont même 43 % à s’être sentis au bord de la rupture au cours des 12 derniers mois.

- 25 % des salariés d’Occitanie se sentent concernés par la grande démission ou démission silencieuse. Dans 60 % des cas, le manager en est le 1er motif.

- 46 % d’entre eux estiment que leur travail a de moins en moins de sens, et ce chiffre grimpe même jusqu’à 72 % auprès des jeunes de moins de 25 ans.

- 65 % sont prêts à mettre le travail en second plan pour privilégier leur vie personnelle. Près de la moitié des salariés d’Occitanie, soit 47 %, seraient prêts à travailler et gagner moins pour vivre mieux. Ils sont même 59 % parmi les jeunes de moins de 35 ans à le penser.

- 55 % des salariés en Occitanie ont un projet de mobilité externe à 2 ans, et même 87 % des moins de 25 ans.

Les principaux critères des postulants en Occitanie à une offre d’emploi sont :

• 50 % l’ambiance de travail, le côté humain de l’entreprise

• 48 % la rémunération

• 36 % l’autonomie dans l’emploi

• 33 % la souplesse des horaires

• 26 % la proximité du domicile

• 26 % la reconnaissance humaine

• 25 % la perspective d’évolution

• 20 % les congés, RTT

• 19 % le niveau de protection sociale



- 54 % des sondés considèrent que leur entreprise n’est pas attentive à leur santé, et cela grimpe jusqu’à 68 % des aidants, malades chroniques, porteurs de handicap qui ne se sentent pas accompagnés par leur entreprise.



- 20 % des salariés en Occitanie se sentent épuisés.



« Connaître l’état d’esprit des actifs et les attentes de chaque catégorie de personnes nous permet d’identifier les besoins majeurs de notre région, de les comprendre et de contribuer à apporter des solutions pérennes, au plus proche des besoins et des spécificités du territoire occitan. Harmonie Mutuelle a mis en place une véritable démarche partenariale pour aider ses entreprises-clientes à conjuguer performance économique et performance sociale. Dans cette optique, nous proposons un ensemble d’actions et de solutions concrètes, aussi bien à destination des chefs d’entreprise que des salariés. »



Les engagements et solutions Harmonie Mutuelle pour attirer et retenir des talents avec une politique sociale avantageuse et différenciante des autres entreprises

Harmonie Mutuelle propose différents diagnostics pour accompagner ses entreprises clientes à mieux identifier les causes des problématiques rencontrées dans l’entreprise, et mettre en place un plan d’actions pour agir sur ces causes, avec l’appui des experts prévention. Ainsi le diagnostic Capital Humain, le diagnostic Risques Psychosociaux et le diagnostic Absentéisme sont réalisés à partir d’entretiens individuels, de focus-group, et permettent d’établir un bilan commenté et analysé par des experts afin de co-construire un plan d’actions spécifique avec des solutions sur-mesure adaptées aux particularités de chaque entreprise.



Afin de contribuer à améliorer les conditions de vie au travail comme à la maison, tout en renforçant l'attractivité et la performance des entreprises, Harmonie Mutuelle met également en place des solutions et dispositifs qui ciblent des problématiques précises comme « Harmonie Service Social », un service d'accompagnement individuel pour aider les salariés à surmonter leurs difficultés. Ils peuvent échanger avec des assistants sociaux, diplômés d’État, qui les écoutent et les aident à la mise en place de solutions sur 6 domaines d’intervention : famille, budget, logement, santé, handicap et travail ; « Le sport en entreprise », en partenariat avec la Fédération Française du Sport d'Entreprise, pour accompagner les structures de toute taille dans la mise en place d’installations de coaching et d’événements sportifs à disposition de leurs équipes.



" Pour nous, l'humain sera toujours le levier de réussite le plus fort et le plus fragile de l'entreprise. Forts de notre réseau de partenaires et de notre connaissance du terrain, nous accompagnons les entreprises au quotidien pour faire de leur capital humain un capital de réussite avec des actions axées sur des solutions de prévention, de prévoyance collective et individuelle mais aussi de l'assistance et de l'épargne-salariale. Ces solutions conjuguées avec la volonté des entreprises et de leurs dirigeants sont des plus qui développeront l'engagement des salariés."