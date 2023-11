France - Les Françaises de plus de 50 ans face au vieillissement

Les Françaises de plus de 50 ans face au vieillissement

CONTEXTE

À l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause qui a lieu le 18 octobre, le site parapharmaceutique Humasana et l’agence spécialisée en data FLASHS ont souhaité mesurer la perception des femmes de plus de 50 ans sur les effets du vieillissement et les changements profonds qui l’accompagnent.

L’étude confiée à l’IFOP auprès de plus de 1 000 Françaises concernées par cette période charnière de leur vie met en lumière des femmes qui naviguent entre deux eaux, partagées entre un sentiment d’épanouissement lié à la maturité et les difficultés, physiques et psychologiques, en relation avec la ménopause.

De moins en moins satisfaites de l’image que leur renvoie une société qui fait la part belle au jeunisme et aux diktats de beauté, les Françaises de plus de 50 ans aspirent pour nombre d’entre elles à profiter pleinement de l’automne de leur vie, à l’exemple d’une sexualité plus libre et décomplexée dont témoigne une part non négligeable d’entre elles.

L’image des femmes de plus de 50 ans dans la société

Une insatisfaction croissante

72% des Françaises de plus de 50 ans se disent satisfaites de l’image que leur renvoie la société ;

Toutefois, la part de femmes insatisfaites progresse de 17% à 28% entre 2007 (étude Ipsos pour Linéance) et 2023 ;

38% des femmes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat et 33% de celles se situant politiquement à gauche sont dans ce cas.

Les complexes liés à l’âge et les attitudes face au vieillissement

Le ventre au cœur des complexes

Près de 9 femmes sur 10 (89%) de plus de 50 ans font état d’un complexe lié au vieillissement sur au moins une partie de leur corps ;

75% des personnes interrogées sont complexées par leur ventre, 64% par leurs bras et 61% par le visage ;

Les parties qui suscitent le moins de complexes sont les fesses et les jambes (42%) ;

Plus de 6 femmes sur 10 (63%) souhaiteraient agir plus efficacement sur leur ventre pour limiter les effets du vieillissement. Elles étaient 50% à le dire en 2007.

Des changements qui affectent le moral

La ménopause a entrainé une prise de poids chez les trois quarts (75%) des Françaises interrogées par l’IFOP. 39% d’entre elles disent que leur moral en a été affecté ;

Les troubles du sommeil vécus par 72% des répondantes ont suscité des répercussions psychologiques chez 29% d’entre elles ;

Plus de 6 femmes sur 10 (63%) ont enregistré une baisse de leur libido, mais elles ne sont que 12% à dire que cela a joué sur leur moral ;

Dans des proportions égales (83% et 82%), les femmes ont constaté l’apparition de rides et de douleurs articulaires. Mais les premières sont bien mieux vécues que les secondes (17% ont été moralement affectées par leurs rides contre 33% par leurs douleurs articulaires).

La gestion de l’âge et du vieillissement dans le rapport à soi et aux autres

Entre épanouissement et peur de vieillir

54% des Françaises de plus 50 ans se sentent plus épanouies qu’à 25 ans. C’est particulièrement le cas (64%) de celles appartenant aux catégories aisées (plus de 2 500€ de revenus mensuels par foyer) ;

Toutefois, près de la moitié (46%) disent qu’elles craignent de vieillir et 23% redoutent de faire plus que leur âge ;

Si 37% des femmes interrogées se trouvent aussi séduisantes qu’avant, 35% reconnaissent envier les femmes plus jeunes qu’elles ;

Embellissement, séduction et sexualité

40% des Françaises de plus de 50 ans estiment que les hommes s’embellissent avec l’âge. Elles sont 38% à penser la même chose des femmes ;

Une femme sur cinq (21%, et 29% de celles qui ont très peur de vieillir) fantasme sur des hommes plus jeunes qu’elle, soit trois fois plus que celles qui rêvent d’un partenaire plus âgé (7%) ;

Mais très majoritairement (72%), les répondantes sont attirées par des hommes proches de leur âge ;

Près de quatre femmes (38%) sur dix jugent que leur sexualité est plus épanouie que lorsqu’elles avaient 20 ans. C’est près du double de celles qui au contraire se sentent moins libres dans les moments intimes (21%).

Enquête réalisée par l’IFOP pour Humasana du 22 au 26 septembre 2023 par questionnaire autoadministré auprès d’un échantillon de 1 004 femmes, représentatif de la population féminine française âgée de 50 ans et plus.

