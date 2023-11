Tarn et garonne - Une délégation de la CNL 82 au congrès national

Une délégation de 3 militants Tarn et Garonnais de la confédération nationale du logement sont partis à Nanterre ce week-end participer aux travaux du 53ème congrès de la CNL, association représentative des locataires HLM. Celle-ci a notamment mis à jour son texte d’orientation, ses statuts et réélu à sa tête le Président national Eddie Jacquemart.

« Après des mois de débats sur le texte d’orientation au sein des fédérations, ce congrès a conclu un temps démocratique fort de la Confédération Nationale du Logement », commente Julien Sueres, délégué au congrès et représentant des locataires au conseil d’administration de Tarn et Garonne Habitat. En octobre dernier déjà, un vote des adhérents du Tarn et Garonne sur le texte proposé par l’équipe d’Eddie Jacquemart avait conforté la ligne de la direction nationale. Le congrès à Nanterre a fini d’entériner ce travail.

« Des congrès fédéraux au congrès national, tous les adhérents ont été invités à s’emparer du document d’orientation qui trace le projet de la CNL pour les années à venir. C’est par la discussion, l’échange dans le respect de chacun et du collectif que nous donnerons l’élan et la force à notre organisation pour continuer à œuvrer tous ensemble pour le progrès social et sociétal des habitants », détaille le castelsarrasinois nouvellement élu à la commission d’administration nationale de la CNL.

« Après une période marquée par la pandémie qui a étiolé le lien social, nous devons nous projeter dans l’avenir en réaffirmant nos valeurs et nos objectifs. Notre force collective est notre proximité et notre ancrage dans le quotidien des habitants, desquels nous tirons notre expertise et notre détermination à agir ».

La question du pouvoir d’achat

Central dans le discours de la CNL, la place qu’il faut redonner à la lutte contre l’augmentation des loyers. « En militant au quotidien en Tarn et Garonne, aux portes à portes, on entend beaucoup de locataires en colère du fait qu’ils travaillent et malgré cela ils se heurtent à des fins de mois difficiles et un pouvoir d’achat en berne. Beaucoup sont en colère face aux augmentations successives des loyers imposées par les bailleurs sociaux. Il est vrai que le logement social est attaqué ouvertement par le Président Macron et qu’il asphyxie financièrement les bailleurs pour forcer une privatisation du secteur. Mais ce n’est pas en faisant payer la facture aux locataires que les bailleurs se sortiront de ce piège. Au contraire nous devrions nous mobiliser tous ensemble contre le gouvernement », explique Julien Sueres.

Lors d’une table ronde sur l’inflation, Julien Lambert, représentant national du syndicat FNME-CGT a fait une proposition, celle d’un tarif règlementé de 0,18 euros TTC /KWh, abonnement compris pour tous les usagers. Il serait obtenu en appliquant une TVA à 5,5% et en incluant même 0 ?01 euros/KWh de « performance énergétique » de l’habitat (soit 5Mds euros/an). La CNL dans le cadre d’un paquet de mesures pour le pouvoir d’achat des ménages, a décidé de relayer cette revendication qui donne de la force contre l’augmentation des charges et pour un service public de l’énergie.