Gruissan - Le Port Gruissan fête ses 50 ans !

Gruissan, 50 ans pour la plus jeune des stations balnéaires de la Mission Racine !

Le weekend du 1er au 3 décembre 2023, on ouvre les festivités à Gruissan pour l’anniversaire des 50 ans du Port !

Un cocktail d’animations ludiques et familiales est organisé pour vous raconter Port Gruissan, vu par les artistes, les peintres et les photographes, de l’année 1973 à 2023.

Vernissages et expositions photos, projections vidéos, visites guidées, dédicaces de livres, inauguration de la plaque commémorative de l'artiste Shamaï Haber par Didier Codorniou, Maire de Gruissan, suivi d’un Show son & lumière diffusé sur les silhouettes des Menhirs du port… Le weekend s’annonce haut en couleur !

La Mission Racine, Quèsaco ? Le plus grand projet d’urbanisation de France et d’Europe impulsé par le Général de Gaulle qui souhaitait alors, donner à la côte languedocienne l’attractivité touristique qui lui manquait. C’est ainsi que la première pierre de Port Gruissan a été posée en décembre 1973 et l’on en célèbre les 50 ans cette année !

AGENDA : GRUISSAN EN FÊTE LE WEEKEND DU 1er AU 3 DÉCEMBRE 2023 !

Parce que 50 ans ça se fête ! Le temps de ce weekend anniversaire, des célébrations artistiques, musicales et culturelles sont organisées au Port de Gruissan.

Ouverture des festivités avec le vernissage de l'exposition de photos anciennes « Racines du Port » de Claude Fagedet. Vendredi 1er décembre - 18h30 | Espace d'art contemporain Poulet.

On poursuit le lendemain toute la journée, avec visite guidée du port, expositions photos « Mission Port Gruissan », projection vidéo, conférences et dédicaces de livre. Samedi 2 décembre - dès 10h | Office de Tourisme et Maison de la Méditerranée.

Inauguration de la plaque commémorative de l'artiste Shamaï Haber par Didier Codorniou, Maire de Gruissan, suivi d'un Show son & lumière diffusé sur les silhouettes des Menhirs du port. Samedi 2 décembre - 18h15 | Place Barberousse

Samedi 2 décembre - 18h15 | Place Barberousse

Pour ce troisième et dernier jour de fête, la Maison de la Méditerranée accueille le public pour des projections de films, exposition photos et dédicace de la BD des 50 ans de Port Gruissan par Olivier Chandru. Dimanche 3 décembre - dès 10h | Maison de la Méditerranée.

Dimanche 3 décembre - dès 10h | Maison de la Méditerranée.

Inauguration de la fresque murale réalisée par l'artiste "Sodade" et dégustation du gâteau des 50 ans. Dimanche 3 décembre - 14h | Maison de la Méditerranée.

Dimanche 3 décembre - 14h | Maison de la Méditerranée.

Retrouvez le programme complet en ligne sur :

www.gruissan-mediterranee.com/agenda-evenement-gruissan/les-50-ans-de-la-station-balneaire/