Toulouse - Toulouse accueille 4 salons Studyrama au Meett

Studyrama organise à Toulouse l'événement orientation du week-end avec 4 salons d'orientation, destinés aux lycéens et étudiants en recherche d'une formation pour leur avenir. L'opportunité pour eux d'échanger en direct avec les représentants de plus de 100 établissements d'enseignement supérieur et d'assister à une quinzaine de conférences thématiques. Les jeunes pourront également accéder à un espace conseil orientation tenu par les conseillers d'orientation Tonavenir.

SALONS

des Etudes Supérieures

des Formations art, communication, digital et cinéma

des Formations santé, paramédical et social

des Grandes Ecoles

Ces salons Studyrama permettent aux lycéens et étudiants de découvrir toutes les formations existantes dans la région et ailleurs en France, et de choisir le cursus qui correspond à leur projet d'avenir. Cette rencontre avec les professionnels de l'éducation supérieure, offre la possibilité aux jeunes et à leur famille d'obtenir des réponses à leurs questions sur leur poursuite d'études : quelles sont les modalités d'accès ? Faut-il intégrer une formation longue ou courte ? Comment se préparer aux concours ? Quels sont les débouchés...?