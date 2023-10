Lozère - Accès libre - Carte Blanche aux Arts Oseurs les 10 et 11 novembre 2023

Accès libre est une carte blanche à des artistes de tous horizons.

Chaque année au mois de novembre, Accès Libre est l’occasion d’inviter une équipe dont la cie l’hiver nu se sent proche afin de proposer deux jours de rencontres festives entre artistes et habitant·e·s de la vallée. Cette année, la cie accueille Les Arts Oseurs autour de leur spectacle en création « Croire aux fauves » sur un texte de Nastassja Martin.

Avec ce récit initiatique, l'autrice nous invite à plonger dans une épopée intime après être tombée nez à nez avec un ours. Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent.

“Nous rêvons « Croire aux fauves » comme un spectacle-expérience, où texte, musique et magie, éveilleront nos sens pour parler à nos intimes autant qu'à un groupe d'humain qui du fond de la nuit, tentera l'expérience de rêver à un monde aux frontières nouvellement définies.

Pendant cette carte blanche nous avons envie de partager avec vous, les premiers pas de cette expérience, vous faire goûter à la nuit et à l'improbable, vous faire découvrir le texte sous les étoiles, vous faire rencontrer tous les êtres qui vont peupler cette aventure : magicien, musiciennes, oiseaux, danseuse, pianos, cuisinier, arbres,...

Nous avons saisi au vol et avec un immense plaisir cette proposition de carte blanche parce que nous avons l'intuition depuis le début que si « Croire aux fauves » sera un spectacle, il sera aussi un carrefour de rencontre entre humains et non-humains, entre art et balades en forêt, sensations et discussions, une ode au vivant !”

Programme complet : https://www.calameo.com/books/005664833122e5c35c5b5

Dès 12 ans

Entrée libre

Prévoir bonnes chaussures, vêtements chauds, et pour le vendredi des couvertures, plaids...

Réservations : Scènes Croisées : 04 66 65 75 75 / billetterie@scenescroisees.fr

Evénements co-accueillis par Scènes Croisées, La Fabrique Théâtrale du Viala, l’association Rudeboy Crew et l’EPCI Mont-Lozère