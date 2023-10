Pyrénées-Orientales - Port-Vendres vraiment mal embarqué

La France Insoumise exprime son inquiétude et ses préoccupations concernant les dernières orientations prises pour la commune de Port-Vendres. Il s’agit d’un florilège de contresens.

La France Insoumise dénonce la privatisation du port suite au vote du Conseil Départemental et sa concession à la Compagnie Fruitière, société privée contrôlée par une multinationale.

Les différents décideurs expriment un véritable mépris à l’encontre des associations et des citoyens. La France Insoumise ne peut cautionner ces méthodes et ces pratiques.

Il s’agit de projets coûteux et surdimensionnés, se renchérissant de surcroît au fil du temps. La France Insoumise ne peut pas se résoudre à ce que l’argent public soit si mal utilisé.

Ces projets concourent à la destruction probable de vestiges archéologiques d’une grande importance pour la connaissance du passé. La France Insoumise ne peut accepter que ne soient pas prises en compte ces richesses scientifiques et historiques.

Ils favorisent la dégradation du patrimoine naturel. Les risques de pollution sont constamment minimisés, quand ils ne sont pas balayés d’un simple revers de main. Ils font le choix d’un bétonnage favorisant l’étalement urbain et le gaspillage de terres agricoles artificialisées. La France Insoumise ne peut s’accommoder d’un tel saccage environnemental.

On fait miroiter un apport social en termes d’emplois. Sans réelle garantie d’un accroissement de l’activité, les créations d’emplois seront dérisoires, sans même prendre en compte les emplois détruits. La France Insoumise s’insurge contre ces promesses mensongères.

Enfin, ces projets suscitent ou avivent de multiples conflits d’usage et d’intérêt. Contre les mirages d’une activité commerciale, ce sont la pêche, le tourisme (des entrepôts plutôt que des plages), les énergies renouvelables indispensables à la bifurcation écologique qui sont sacrifiées. La France Insoumise ne peut se satisfaire de ces mises en concurrence mortifères reposant sur des choix du passé.

Port-Vendres est bien mal embarqué avec de tels projets obsolètes avant même qu’ils aient vus le jour. Il est plus que jamais nécessaire de changer de logiciel. Les urgences commandent d’agir en fonction d’un monde tel qu’il est, et non pas en fonction d’un monde dont on rêve qu’il reste comme il ne pourra plus être.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES