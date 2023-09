France - Le SFPN dévoile le programme détaillé du NoCode Summit 2023

Le Syndicat Français des Professionnels du NoCode (SFPN) annonce le programme complet et vous convie au NoCode Summit 2023, qui se tiendra les 10 et 11 octobre prochains à STATION F (Paris), le plus grand campus de startups au monde. Le NoCode Summit 2023, soutenu par l’AFNOR, Numeum, Paris&Co, France Digitale, French Tech du Grand Paris et 60 sponsors, mettra en lumière les dernières tendances, les innovations et les avancées technologiques dans le domaine du NoCode et du LowCode, notamment au service de la transition numérique, de l’inclusion tech, de l’impact et de la transition énergétique. L’occasion pour cette nouvelle filière technologique de montrer comment elle agit comme véritable moteur numérique, vecteur d’emplois, de compétitivité et d’attractivité. Les participants, représentant plus de 40 industries différentes, auront l'opportunité d'assister à plus de 100 conférences retransmises en live et animées par plus de 150 intervenants de renom autour d’une thématique centrale : l’intelligence artificielle.

Le NoCode Summit, rendez-vous annuel phare de l'écosystème mondial de la tech NoCode / LowCode promet une expérience immersive exceptionnelle pour les professionnels, les experts et les passionnés du NoCode.

Le NoCode Summit 2023 dévoile un programme diversifié avec trois thèmes clés :

NoCode: Business Apps for All

NoCode: Risk or Opportunity for IT?

People and Society

Une centaine de conférences seront organisées autour de ces trois thématiques parmi lesquelles :

Lundi 10 octobre 2023

NoCode: Business Apps for All

11h15 - The Rise of Low Code/No Code Solutions: Bringing Simple Solutions to Complex Problems - Ad'Occ avec ICT Project Manager - Invest & Trade

11h15 - How to grow a NoCode solution in Europe: The Weglot story - avec Eugène Ernoult, Chief Marketing Officer pour Weglot

11h15 - Designing the Future: No-Code's Next Horizon - avec Jesse Meijers, Co-founder de Triggre

12h15 - How no-code is empowering innovation without limits - avec Fabian Q. Veit, CEO de Make

14h - Mapping Diversity in Organizations: A Data Driven Approach by KPMG - avec Kaspar Kielland, Associate KPMG Norway et Theodor Kvæven Halvorsen, Head of Low Code Application Development KPMG Norway

14h - The future of enterprise is NoCode - avec Jon Darbyshire, CEO et co-founder de SmartSuite

15h - La Power Platform de Microsoft et le Low Code au service de la productivité des équipes terrain. Retour d'expérience à l'électricité de Strasbourg (groupe EDF)

16h15 - AI & No/LowCode in Real Life - avec Bertrand Merle, CEO & co-founder de code.store

People and Society

11h15 - New training opportunities: emerging roles within organizations in the age of Nocode and AI - table ronde avec Thomas Bonnenfant, co-founder d’ Alegria.group

Mardi 11 octobre 2023

NoCode: Business Apps for All

9h - Business benefits of nocode app builders. What does the data tell us? - avec Jérôme Granados, CMO de GoodBarber

10h - NoCode Business Apps: How to connect teams, data and workflows with Airtable - avec Mindy Park, Senior Product Marketing Manager pour Airtable

11h15 - Revolution or Disaster: How AI is Rewriting the Rulebook - avec Verena Scheffczyk, Partner de Million Labs et Simon Jenner, Partner de Million Labs

14h - To what extent a project is more profitable in No Code than in Code? - avec Miren Lafourcade, Managing Director & NoCode Evangelist pour Simax

14h - Fast Low-Code Application Development With Structr - avec Axel Morgner, CEO & co-founder de Structr

15h - Bringing the power of AI to 1 billion creators - avec David Siegel, CEO de Glide

15h - NoCode + Business Process = Superpowers! - avec David Grossi, CEO de Pickaform

NoCode: Risk or Opportunity for IT?

14h - Scaling Enterprise Systems with NoCode - avec Prakash Chandran CEO & co-founder de XANO et l’un de leur plus gros client, Heimstaden

15h - NoCode, security, and compliance: the WeWeb x PwC story - avec Joyce Kettering, DevRel de WeWeb; Florian Briou, CPO de Weweb et Matthieu Arzel, Chef de projet informatique de PWC France

Parmi les moments forts de l'événement, on retrouve également :

4 compétitions inédites :

NoCoders Games : compétition individuelle, en personne, de construction en direct et en public, au coeur du parterre des exposants, sur écrans géants, pour matérialiser le NoCode et le LowCode en adressant des challenges techniques, sur des sessions de 2h, avec remise de prix.

NoCode Hackathon à Impact : en collaboration avec La Croix Rouge française qui a proposé les deux challenges sur lesquels plancheront les 40 participants. Compétition en équipe, en format hybride, pour répondre à des challenges à impact, à base d'outils NoCode et/ou LowCode, avec remise de prix.

Startup Pitch : élire la startup NoCode la plus disruptive de l'année parmi 6 startups sélectionnées en amont. Ces dernières pourront présenter leur produit/service en seulement 5 minutes, sur la scène principale du NoCode Summit.

Community Battle : donner la parole aux communautés pour témoigner sur la révolution du NoCode et du LowCode.

Founders Gathering : dîner assis confidentiel entre les fondateurs des entreprises sponsors de l'édition.

NoCode Summit Party : cocktail et soirée ouverts à tous les participants de l'événement.

Community Side Events : événements sur mesure pour les communautés des éditeurs la veille de l'événement pour initier la Community Battle

En résumé, les points forts du NoCode Summit 2023 sont les suivants :

7 scènes, plus de 100 conférences retransmises et plus de 150 speakers de renommée mondiale partageront leur expertise.

Plus de 60 exposants présenteront les dernières innovations et solutions NoCode qui révolutionnent la création d'applications et la transformation numérique.

Des activités passionnantes telles que les NoCoders Games, le NoCode Hackathon, la Community Battle et le Founders Gathering.

À propos du NoCode Summit :

Le NoCode Summit est l'événement phare et précurseur de l'écosystème mondial des professionnels du NoCode / LowCode en France et dans le monde. Organisé par le Syndicat Français des Professionnels du NoCode, il réunit chaque année des milliers d'experts, d'entrepreneurs et de passionnés de la tech pour célébrer l'innovation et explorer les dernières tendances du NoCode. Le NoCode Summit offre un environnement propice aux rencontres, à l'apprentissage et aux échanges, favorisant ainsi le développement de cette nouvelle filière technologique. Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/nocode-summit