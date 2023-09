Gard - Un nouveau directeur territorial dans le Gard pour GRDF

A compter de septembre 2023, Yvan Le Labourier est le nouveau directeur territorial de GRDF, principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France, pour le département du Gard. Il succède à Philippe Pasula.

Au sein de GRDF, il a été notamment responsable du marché grand public pour la région méditerranée et depuis 2019, il occupait le poste de responsable du déploiement des compteurs communicants pour la région Sud-Ouest.

En tant que directeur territorial, il aura pour mission d’accompagner les collectivités locales et autorités concédantes vers la neutralité carbone au travers de leurs choix en matière de politiques énergétiques et de mobilité durable. Sa priorité sera ainsi de soutenir activement le développement des gaz verts et de leur usage carburant (le GNV - Gaz Naturel Véhicule - et le BioGNV).

Le gaz est une énergie de plus en plus respectueuse de l’environnement. Il répond aux politiques aussi bien en matière de développement durable, de transition énergétique que de mobilité décarbonée. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique des collectivités. La production de gaz vert représente déjà en France plus que la puissance d’un réacteur nucléaire. Dès 2030, 20 % du gaz consommé en France pourrait être renouvelable ; en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz renouvelables.

Dans le département du Gard, les équipes de GRDF gèrent un réseau de 2 582 km et distribuent l’énergie gaz à plus de 106 989 clients répartis sur 130 communes en garantissant la sécurité des personnes et des biens ainsi que la qualité de la distribution.