Nîmes - Bastide Médical s'engage pour l'Ukraine

Bastide Médical fait don de lits médicalisés à l’association « SOS Montpellier-Ukraine »

C’est un convoi un peu spécial qui a quitté ce vendredi matin la plateforme Bastide Médical de Garons dédiée à la remise en état d’usage des dispositifs médicaux.



En effet, l’association « SOS Montpellier-Ukraine » est venue récupérer pas moins de 78 lits médicalisés pour les transporter dans la foulée en Ukraine.

Cette association, qui a vu le jour en mars 2022, participe activement à l’acheminement vers l’Ukraine de tous les produits nécessaires à la population.



Ces dispositifs médicaux, naturellement en parfait état de fonctionnement, sont donc partis directement de la plateforme de Garons pour rejoindre des centres de réhabilitation, l’hôpital et l’institut du coeur de Kiev, situés dans les zones les plus touchées par la guerre.

Vincent Bastide a partagé les raisons de cet engagement « Le Groupe Bastide, présent sur le territoire national, mais également bien implanté sur le continent européen, est forcément très sensible, comme chacun d’entre nous, à la situation actuelle de nos voisins ukrainiens. C’est pour cela que nous avons décidé de nous engager une nouvelle fois en faisant don de dispositifs médicaux afin d’apporter notre aide à la population qui en a cruellement besoin.



Nous avons toujours mis l’humain au coeur de nos préoccupations. Cela fait partie de notre ADN depuis plus de 45 ans avec des valeurs fortes comme la bienveillance, l’accompagnement et la disponibilité pour les plus fragiles d’entre nous. »

M. Edouard Sargat, représentant de l’association, a tenu à sincèrement remercier le Groupe Bastide Médical de cette initiative qui répond à une forte attente des populations locales. Il a pu compter immédiatement sur un retour favorable et enthousiaste à cette proposition des équipes du centre de prestation régional de Gallargues ainsi que de la plateforme de Garons.