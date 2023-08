France - ÉVO, le vélo qui correspond à votre usage

Aujourd'hui, le vélo occupe une place primordiale dans notre quotidien. Depuis quelques années, le marché ne cesse d'évoluer avec l'arrivée de nouveaux acteurs mais également de nouveaux vélos comme les vélos cargos. Ils permettent de transporter ses courses, ses enfants et bien d'autres choses encore...

Oklö fabrique des vélos porteurs pratiques, robustes et confortables pour accompagner ses utilisateurs dans leurs déplacements quotidiens. L'entreprise française s'efforce toujours à produire en local avec des partenaires français pour favoriser les emplois et conserver le savoir-faire. Son vélo est assemblé en France, à Annecy, avec des composants qui viennent de France et d'Europe mais aussi d'Asie.

Oklö lance la gamme ÉVO, un vélo porteur hautement configurable pour s'adapter exactement aux besoins de son propriétaire. Selon la configuration choisie, il peut transporter de un à trois enfants, ou un passager adulte, un chien, des courses, des bagages, etc. L’objectif est de proposer une alternative crédible à la voiture pour les trajets du quotidien, en proposant 8 combinaisons possibles sur un vélo modulable, selon les goûts, les besoins et les envies de son utilisateur.

Un vélo fabriqué en France

Oklö est une marque française créée en Haute-Savoie en 2018. Le nom est tiré du mot "Folklo" car Oklö se veut original et populaire. Les trémas donnent une consonance scandinave, en clin d'oeil à des pays où on utilise le vélo quotidiennement.

Tous les vélos Oklö sont assemblés en France dans l’atelier d’Annecy. Les composants viennent de France et d’Europe quand c’est possible, mais aussi d’Asie. La structure du baquet avant et son panneau de bois, les roues, la peinture, les autocollants qui décorent les vélos et la béquille double sont fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes. D’autres pièces viennent d’Europe, notamment le cadre et le porte-bagages arrière, les garde-boue, les freins, les moyeux, le rétroviseur ou les phares. Quant à l’assistance électrique, elle provient d’Asie, ainsi que la fourche et la selle. Tous les accessoires textiles qui équipent le baquet avant sont confectionnés dans un atelier en Haute-Savoie.

Présentation de la gamme ÉVO

Assemblée dans l’atelier d’Annecy sur la base d’un cadre acier CroMo fabriqué en Europe, la gamme ÉVO se décline avec 4 modèles de porte bagages différents à l’avant ainsi que deux tailles de porte- bagages arrière capables de transporter jusqu'à 80kg de chargement. Huit combinaisons sont donc possibles ! La charge de ces vélos cargos compacts se trouve ainsi répartie entre l’avant et l’arrière.

En fonction de l'usage et des contraintes, l’avant du vélo est équipé d’un baquet ou d’un plateau. L’arrière est disponible en version courte ou longue. Ainsi, la longueur des différents modèles varie de 1,82m à 2,10m pour transporter de un à trois enfants, des courses, des bagages, des sacoches, etc...

La géométrie particulière du cadre taille unique (44cm) convient à des cyclistes de 1,50m à plus de 1,90m. Un soin tout particulier a été apporté au cadre pour garantir une grande facilité de pilotage, même aux cyclistes de petite taille. Sa forme en col de cygne permet d’enjamber facilement le vélo. En plus de la béquille latérale, il est possible d’ajouter une béquille double facile à ouvrir et à replier.

Les roues de 24’’ permettent d’obtenir un vélo très manœuvrable avec un centre de gravité assez bas tout en absorbant les irrégularités de la route. Cette taille de roues permet également de proposer une fourche télescopique spéciale vélos cargos en option. Et pour plus de confort, on retrouve des pneus larges de 2.15’’.

On retrouve aussi un moteur haut de gamme Bafang M410 qui offre un couple de 80 Nm. Il est alimenté par une batterie de grande capacité (600 Wh). La transmission est complétée par le moyeu à vitesses internes Shimano Nexus 5 spécialement conçu pour les VAE. Les modèles de la gamme sont équipés de freins à disque 180mm hydrauliques Magura.

L'aventure Oklö est née il y a quelques années quand Bruno Guittard a souhaité ne plus utiliser la voiture pour emmener ses 2 enfants à l'école. Lors de ses recherches, il découvre les encombrants vélos cargos et les remorques à vélo qui placent les enfants à hauteur des pots d’échappement. Mais aucune solution ne lui semble satisfaisante. Il se penche donc sur le problème, quitte même son emploi pour s’y consacrer à plein temps et embarque dans l’aventure Bertrand Casteu, écocitoyen convaincu et un autre Bruno, lui aussi papa de 2 enfants : Bruno Chériaux.

Ils sont donc deux Bruno derrière le projet Oklö :

- Bruno Guittard : issu d'une école d'ingénieur, Bruno a forgé son expérience dans l'industrie. Après 8 années à concevoir des pelleteuses, il a décidé de mettre ses compétences au service de la mobilité douce en concevant le vélo Oklö.

- Bruno Chériaux : issu du monde de la communication digitale, Bruno est, par ailleurs, un vélotafeur engagé depuis de nombreuses années. C'est donc tout naturellement qu'il a rejoint Oklö pour aller au bout de ses convictions écologiques.