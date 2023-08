Castres - La solution pour coaching vidéo sportif

Conçus et fabriqués en France à Castres, Reeplay, développe pour les sportifs professionnels des écrans mobiles et étanches afin d'apporter une solution de coaching vidéo plus rapide et efficace. Elle est la première entreprise à proposer ce système. Présentation de cet outil qui accompagne déjà le quotidien des plus grand clubs français mais aussi des équipes de France de football et de rugby.

Les écrans Reeplay permettent aux coachs d'analyser instantanément l'action et aux sportifs de visualiser, comprendre, corriger leurs erreurs immédiatement. Pluie, vent, neige, ils s’adaptent à toutes les conditions. Même en plein soleil, la dalle spéciale très haute luminosité confère une visibilité sans faille.



Destinés pour les sports outdoor comme l'équitation, le surf ou le golf mais aussi les sports collectifs comme le rugby et le football, l'entreprise castraise propose différents produits pour le coaching.

Dernier né de la gamme, l'écran de 22 pouces est un outil incontournable pour les coachs sportifs qui souhaitent accompagner leurs athlètes en extérieur avec une mobilité maximale. Doté d'une batterie longue durée offrant une autonomie de 7 heures, il permet de suivre les séances de coaching tout au long de la journée, sans avoir à se soucier de trouver une source d'alimentation. La très haute luminosité de l'écran rendra les données clairement visibles, même en plein soleil, et permettra d'analyser et de commenter les performances des athlètes en temps réel. Léger et facilement transportable, cet outil est indispensable pour tout coach sportif à la recherche de solutions mobiles et performantes.

L'écran de 32 pouces a été spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, ce qui en fait un choix de référence pour les sessions de coaching sportif mobiles. Avec des niveaux de luminosité élevés, il offre une visibilité optimale même par temps très ensoleillé. Doté d'une batterie rechargeable, il offre 6 heures d'utilisation continue, offrant ainsi la flexibilité de l'utiliser dans toutes les situations pouvant survenir lors d'une session de coaching. Sa taille de 32 pouces offre une vue claire et nette des exercices et des mouvements à effectuer pendant les sessions de coaching.

L'écran 55 pouces haute luminosité sur batterie offre une solution pratique et efficace pour le coaching sportif en extérieur. Avec une autonomie de 6 heures, il permet une utilisation sans interruption lors de sessions de groupe ou individuelles. La haute luminosité offre une visibilité optimale même en plein soleil, ce qui facilite l'interaction avec les participants et améliore la qualité de l'expérience. La taille de l'écran permet de projeter des images et des vidéos surdimensionnées pour une meilleure vue d'ensemble de l'exercice en cours. De plus, sa conception transportable facilite grandement le transport sur le lieu d'entraînement et permet de l'utiliser dans différents environnements. En somme, cet écran est un choix évident pour les coachs sportifs professionnels cherchant à améliorer l'expérience de leurs athlètes.

Ces écrans ont d'ores et déjà été adoptés par les plus grandes fédérations sportives en France (rugby et football) mais aussi par des clubs professionnels comme l'Olympique Lyonnais, RC Strasbourg ou Brendford FC. En tant qu'entreprise castraise, Reeplay fournit également le Castres Olympique, club de rugby en Top 14.



Après avoir accompagné l'équipe de France de football lors de la coupe du monde au Qatar en 2022, Reeplay fera partie du quotidien de l'équipe de France de rugby lors de la coupe qui aura lieu en septembre.



Ces collaborations témoignent de la reconnaissance de la qualité et de l'innovation des produits par les plus grands experts du monde du football et du rugby.