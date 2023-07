France - Le CBD : 3 bienfaits de sa production sur l'environnement

La culture du chanvre, d’où sont issus les produits au CBD, apparaît comme l’un des marchés agricoles et industriels à la plus forte croissance depuis maintenant plusieurs décennies. Cette variété de cannabis utilisée par la boutique CBD.FR possède un faible taux de THC (le principal composé psychoactif de la plante) et sa culture présente trois avantages majeurs en termes d’écologie.

Une culture qui nourrit et fertilise la terre

Le chanvre est un atout majeur pour l’environnement puisque, contrairement aux autres végétaux qui se contentent de puiser des nutriments, il nourrit la terre en lui restituant de l’azote et la fertilise lors de la dégradation des racines. Celles-ci stabilisent et assainissent les sols en participent à la lutte contre l’érosion et absorbant les métaux lourds lors de la phytoremédiation.

Grâce à la densité de ses feuilles et à la hauteur de ses plants, le chanvre est également le refuge de différents insectes, ce qui favorise la biodiversité. De plus, sa production est neutre en carbone puisqu’il en absorbe plus pendant sa croissance que ce qui est émis pendant sa récolte, son traitement et son transport par les partenaires de CBD.FR. (Un hectare de chanvre peut absorber jusqu’à 15 tonnes de CO2 contre 3 pour les autres cultures).

Une plante résistante et économe en eau

La culture du chanvre correspond aux valeurs de la boutique CBD.FR puisqu’elle s’inscrit dans le respect de l’environnement puisque sa grande résistance permet d’éviter l’utilisation d’herbicides, de pesticides et de fongicides.

C’est un véritable allier de la planète contre le réchauffement climatique puisqu’il n’est pas sensible à la chaleur, a besoin de peu d’eau pour se développer et peut emmagasiner une grande qualité de dioxyde de carbone. Avec la hausse de température et l’augmentation de l’évaporation qui intensifient la sécheresse des sols, le chanvre pourrait bien devenir une plante d’avenir, grâce à ses multiples usages.

Une alternative naturelle à des produits moins écologiques

Le chanvre présente de nombreux avantages et est utilisé, en conséquence, dans plusieurs domaines et sous plusieurs formes par CBD.FR.

L’industrie médicale et pharmaceutique : le chanvre est connu pour les qualités nutritionnelles, anti-inflammatoires et neuroprotectrices de ses graines. Les acides gras polyinsaturés présents dans les feuilles regorgent de bénéfices pour la peau.

Le domaine du textile : Ses fibres très résistantes et antimicrobiennes sont très prisées dans ce milieu. Le chanvre va même jusqu’à concurrencer le coton, moins solide et moins écologique.

Le secteur du bâtiment : les produits à base de chanvre ont des propriétés techniques intéressantes pour les matériaux de construction. Par exemple, le béton de chanvre est plus solide, plus léger et plus flexible que le béton traditionnel.

Dans l’industrie papetière : le chanvre peut être utilisé pour fabriquer papiers et emballages et remplacer en partie le plastique. Avec un rendement quatre fois supérieur au papier issu des arbres, c’est une alternative écologique pour une production durable et soucieuse de l’environnement.

