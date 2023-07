Montpellier - Que faire à Montpellier en juillet

Cette quinzaine l’office de Tourisme vous propose des visites par thématiques , à la fraiche, les monuments à la carte , les visites famille/enfants, les visites métropoles, les visites gourmandes, il y en a pour tous et tous les jours a différentes heures

Visites à la fraîche

Des visites dans des lieux frais ou naturels pour s’adapter à la chaleur estivale

Mikve, un joyeux préservé

26 /07 14h à 17h

Montpellier by night avec le coucher de soleil

21-24-26-28-31 juillet à 21h

Histoire de l’eau et des fontaines

24 juillet à 17h30 à 09h

Du jardin de la reine au jardin des plantes

26 juillet à 17h30

Monuments à la carte

Des visites courtes et à prix attractif 5 €

Hôtel de Ville

Lundi 24 juillet à 14h

Hôtel St Côme

Lundi 31 juillet 9h à 11h

L’Arbre Blanc

Vendredi 21 juillet à 17h15

L’Opera Comédie et son balcon

Jeudi 20 juillet à 17h

Tour Urbain V de la Cathédrale

Jeudi 27 juillet à 16h

Vue Royale sur l’Arc

Vendredi 28 juillet de 19h30 à 21h30 par créneaux de 1/2h

Nouveautés

Monuments à la carte

Hotel St Côme (Nouveauté) (40min)

Lundi 31 juillet à 9h

Découverte d’un lieu emblématique de l’enseignement de la médecine à Montpellier et habituellement fermé au grand public

Accès au dôme dans lequel se trouve la magnifique salle Lapeyronie

L’Hôtel de ville

Découverte express des espaces emblématiques d’un joyau de l’architecture contemporaine réalisé par Jean Nouvel

Lundi 24/07 de 14h-16h

Pour les yeux et les papilles

Rencontre au sommet « dégustation de vin sur l’arc de triomphe »

En partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de Montpellier et l'AOC Languedoc, nous vous proposons une dégustation sur l’arc de triomphe et notre guide vous fera une lecture du paysage, avec en prime le coucher de soleil

Lundi 24 et 31 juillet à 19h

Bonjour Montpellier ! NOUVEAUTE

Une visite des lieux emblématiques du Centre Historique (Comédie, Hôtel de Varennes, Mikvé et Arc) suivie d’un petit déjeuner gourmand en haut de l’arc de triomphe

Mercredi 26/07 de 7h30-10h

Montpellier en famille à faire avec enfants

Découverte insolite de Montpellier avec Visit'Insolite

Une visite pour les enfants de 6 à 11 ans, Pauline Salembier guide conférencière emmenèra les enfants dans une aventure ludique et crétive au coeur du quartier St-Roch

Mercredi 26 juillet à 9h

Mina et le sceau du temps

La jeune Mina a un incroyable pouvoir : munie d’un mystérieux sceau, elle peut traverser les époques et rencontrer les plus illustres savants qui ont marqué l’histoire de Montpellier.

Avec elle, les enfants de 9 à 13 ans pourront parcourir la ville et découvrir l’histoire des métiers de chirurgien, pharmacien, médecin et botaniste.

Mercredi 26 juillet à 9h30

Cache cache dans la ville avec Frédéric Bazille

Ce jeu est adapté aux enfants de 7 à 11 ans. Au travers des ruelles médiévales du centre historique, l'occasion pour parents et enfants de suivre les traces de Frédéric Bazille. Jeux d'observation, déduction, jeux-quizz, c'est la visite idéale pour les enfants, chacun d'entre eux se verra attribué un petit livret pour l'accompagner dans sa découverte.

Lundi 24 et lundi 31 juillet à 9h30

Centre historique pour les enfants avec Perrette la Mouette

Perette la mouette vient visiter Montpellier ! En famille et avec un guide conférencier venez découvrir la ville avec elle. Grâce à un livret d’activités, les enfants de 8 à 11 ans pourront déambuler les yeux grands ouverts et l’esprit curieux. Observations, quiz, dessins et jeux à relier seront au programme pour apprendre en s’amusant. Munissez-vous d’un stylo et préparez-vous à survoler 1000 ans d’histoire avec Perette !

Vendredi 21 et vendredi 28 juillet à 9h30

Sur la métropole

Lattara : site archéologique et maison gauloise (visite 1h15)

21-24-28-31 juillet à 10h

Septimanie, Languedoc et Roussillon de l’antiquité au moyen Age (visite 1h15) Lattes

27 juillet 10h



Château de Castries

Jeudi 27 juillet à 10h

Et biensur toutes les visites incontournables comme le centre historique avec l’Essentielle 2 fois par jour, Voyage au cœur de l’anatomie les 21 – 22 – 26 -28 et 29 juillet , 1622 le siège de Montpellier et la citadelle le 29 juillet – Montpellier au cœur de la série un si grand soleil le 26 juillet - Architecteture le long du Lez le mardi 25 juillet – Meric un lieu d’inspiration de Frédéric Bazille au cœur de Montpellier vendredi 28 juillet

Hotels particuliers des trésors d’architecture les jeudis 20 et 27 juillet – street art vue d’ensemble lundis 24 et 31 juillet – L’histoire de la médecine le jeudi 27 juillet - Saint Charles de l’hôpital aux cliniques le jeudi 20 juillet -

Faculté de droit de Montpellier le lundi 24 juillet – La faculté de Médecine un bâtiment historique 21 – 22 28 – 29 juillet à 10h -Montpellier et ses environs à vélo avec smile Ebike les jeudis 20 et 27 juillet

Toutes les visites sur l’agenda : www.montpellier-tourisme.fr