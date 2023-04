Castelnau-le-Lez - Pôle N : un nouveau tiers-lieu à Castelnau-le-Lez

Répondre aux enjeux de transformation numérique est l’ambition de la Ville de Castelnaule-Lez.

Un pôle numérique comprenant un parc et une crèche, Pôle N, verra le jour dans la commune, au dernier trimestre 2025.

Pôle N est un projet transversal. Tiers-lieu regroupant des espaces, des outils et des accompagnements dédiés aux divers usages du numérique, il sera situé en cœur de ville, proche du collège Frédéric Bazille ,sur l’avenue du 8 mai 1945. Il vise à aménager et à mettre à la disposition des Castelnauviens, un espace réunissant un parc boisé et connecté de 6 200 m², un tiers-lieu de 800 m² sur deux niveaux et une crèche municipale.

Favoriser l'apprentissage Pôle N a pour vocation d’être un lieu d’apprentissage au sens large.

Il constituera un cadre privilégié pour l’accueil des meilleures formations des demandeurs d’emploi aux métiers du numérique, dans la continuité du partenariat établi avec l’école de l’intelligence artificielle Microsoft by Simplon ou l’Académie IBM. Il s’adressera également aux élèves et aux enseignants de Castelnau-le-Lez. Les discussions sont en cours pour en faire le Collège Lab de la Ville, autrement dit un espace dédié aux 800 collégiens de Frédéric Bazille pour y conduire des projets pédagogiques. Ces derniers mobilisent le numérique dans la continuité de l’Académie numérique mise en place depuis 2019, à destination des écoles maternelles et primaires de la Ville.

Au-delà des enseignements techniques sur les usages du numérique, Pôle N sera aussi un espace de sensibilisation, de prévention face aux dangers digitaux comme le cyberharcèlement ou le piratage informatique (hacking). Sans négliger les enjeux de protection de l’environnement, à travers par exemple les fresques du climat ou les ateliers thématiques autour des enjeux de préservation de l’eau, des mobilités ou encore de la sobriété. Castelnau a du cœur : un lieu d’accueil La France compte près de 13 millions de personnes éprouvant des difficultés à utiliser les outils numérique (illectronisme).

Cette proportion se ressent dans la commune, avec plus de 6 000 Castelnauviens en situation de fragilité numérique, la plupart étant des personnes isolées et des séniors. Pôle N permettra de déployer une offre d’accompagnement, à travers des ateliers collectifs ou individuels, gratuits et ouverts à tous.

Du niveau débutant à celui de perfectionnement, prise en mains des outils numériques, démarches en ligne, sécurité, gestion des données : Pôle N proposera tous ces modules de formation.

Digital park : un espace vert de plus, engagement tenu

Le bâtiment sera aligné sur les meilleurs référentiels et doté d’un parc boisé.

Ce poumon en plein cœur de Castelnau-le-Lez s’inscrit dans la continuité politique de créer un à deux parcs par an tout au long du mandat, comme indiqué par le maire Frédéric LAFFORGUE lors de son élection en 2020. Dans une cohérence de projet, le digital park disposera d’outils connectés(connexion wifi gratuite haut débit). Développer les synergie(s) Lieu ressource, Pôle N représente un espace ouvert aux entreprises, associations ou acteurs culturels.

Pour remplir ces usages multiples et attirer les publics, il réunira dans un même lieu plusieurs équipements :

Studio d’enregistrement,

Espace de coworking,

Logithèque : accès à une banque de ressources et contenus numériques,

3 salles de formation et de réunion,

Espaces de convivialité extérieurs et connectés,

Un Roof-Top,

Une agora où tousles acteurs du territoire pourrontse rencontrer : familles, associations, jeunes, entrepreneurs, artistes, séniors, chercheurs.

Ce cadre privilégié favorisera l’émergence de projets de participation citoyenne et de concertation.