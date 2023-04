Montpellier - Grande chasse aux œufs départementale à Montpellier 

A l’occasion du lancement de la campagne "Printemps de la solidarité mondiale" 2023, la Fédération de l’Hérault du Secours populaire français organise comme chaque année une grande chasse aux œufs solidaire le mercredi 5 avril 2023, de 11h à 17h, au Domaine d’O à Montpellier.

Cette journée festive et familiale est organisée et animée par les bénévoles du mouvement Copain du Monde. Elle a pour objectifs de sensibiliser le grand public aux enjeux de la solidarité mondiale et de collecter des dons financiers pour soutenir ses projets internationaux d’aide aux populations en difficulté.

Le programme :

Un « permis de chasse à l’œuf » sera délivré aux enfants contre une participation solidaire de 4€ (inscription fortement conseillée en ligne ou possibilité également sur place). Au cours de cette journée, les enfants participeront aux activités ludiques proposées sur les stands aux noms de continents, chacun ayant une thématique en lien avec la solidarité mondiale.

Avec au programme : chamboule-tout, Jenga et Twister solidaires, parcours d'obstacles, souffle-bulles géants...

Et bien sûr, tous iront à la chasse aux œufs dans l’oliveraie ! Un stand gourmand permettra une petite restauration sur place.

*Lieu du RDV : Domaine d‘O - entrée sud - 982 avenue des Moulins, 34090 Montpellier.

Le mouvement Copain du monde

Créé il y a 30 ans par le SPF, ce mouvement redouble d’efforts pour sensibiliser encore plus d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de compréhension du monde et favoriser l’émergence d’adultes solidaires.

La solidarité hors de nos frontières

Les dons financiers collectés à l’occasion de telles initiatives solidaires, permettent de soutenir ses actions internationales. En effet, le SPF34 soutien et participe à des programmes de développement en lien avec des partenaires locaux dans plusieurs pays : Sénégal, Niger, Grèce, Liban, Maroc, Nicaragua, Salvador, et à de nombreuses actions d’urgence : Haïti, Grèce, Liban et actuellement en Ukraine, en Turquie et en Syrie.

Les programmes concernent des domaines importants tels que : l’éducation, la scolarisation, la formation, l’émancipation des femmes, la santé, la sécurité et l’équilibre alimentaire, l’accès à l’eau et à l’énergie, ainsi que l’accès à la culture et aux loisirs.

Les initiatives solidaires

Durant le printemps, de nombreuses initiatives dédiées à la solidarité mondiale sont organisées dans tout l’Hérault, par exemple : - Chasse aux œufs solidaire à l'IME de « l'Ensoleillade » de Saint André de Sangonis le 8 avril.

Chasse aux œufs solidaire à Pézenas le 12 avril

Stand Copain du Monde aux puces nautiques à Sète le 15 avril

Chasse aux œufs à Agde le 24 avril

Chasse aux œufs à Béziers le 29 avril de 10h à 17h au jardin de la Plantade

LE SECOURS POPULAIRE 34, C'EST...

31 structures dont 13 comités, 17 antennes et 1 Solidaribus

1456 collecteurs bénévoles

Une aide apportée à près de 29 000 personnes et l'équivalent de 3 620 000 de repas distribués

Une multitude d'activité de soutien et d'éducation populaire : accueil, écoute, accès aux droits, vacances, loisirs, culture, sport, ateliers sociolinguistiques, éducation à l'alimentation, solidarité mondiale, friperies, brocantes...

Une volonté de rendre les citoyens acteurs de la solidarité

Et tout cela grâce à l'énergie de ses équipes, des dons des particuliers et des entreprises, de la participation des familles accueillies, des initiatives organisées et des aides publiques.