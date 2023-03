Toulouse - La Marche des Nez fait étape à Toulouse

Une marche des nez pour le Droit à l’enfance

L’association Clowns Sans Frontières-France organise une marche engagée dans toute la France (45 étapes) pour défendre le Droit à l’enfance et à l’émerveillement.

La troisième étape de cette marche se tient à Toulouse le 1er avril.

Pourquoi les Clowns battent-ils le pavé en 2023 ?

- En 2022, plus de 100 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, c’est 10% de plus qu’en 2021*. 41% de ces millions de personnes déracinées sont des enfants.

-En France, en 2022 les chiffres du mal-logement pour les enfants se sont envolés avec une hausse de 77 % entre janvier et septembre**

Les déplacements, la précarisation sont des facteurs d’anxiété et de souffrances qui conduisent les enfants à devenir adulte précocement et à être privé de leur enfance. Clowns Sans Frontières souhaite rappeler l'apport bénéfique du spectacle vivant pour apaiser, s’échapper, se reconstruire, rire et bénéficier d’une bulle de répit.

Clowns Sans frontière lance un manifeste pour :

1/ Défendre l’accès au spectacle vivant comme un droit essentiel y compris dans les contextes de conflits ou de crises.

2/ Soutenir que l’accès au spectacle vivant favorise le bien-être des populations et apporte un soutien psycho-social

3/ Proclamer le Droit à l’Enfance pour tous, enfants et adultes du monde.

Focus sur l’étape de la Marche des Nez à Toulouse

De 11 à 15h à la MJC Roguet 9, rue Gascogne à Toulouse

Prises de parole sur le thème du Droit à l'enfance

Les Kirls , Duo burlesque tout terrain

Ateliers banderoles, fresque géante, costumes et chanson



Spectacles - Gratuits - Tout public

Fabrizio Rosselli "Bakéké"

Clowns et manipulation d'objet

M. Le Directeur 'Beethoven Métalo Vivace" : acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : un cocktail énergique pour faire rêver petits et grands



* Etude HCR 2022 ** Baromètre UNICEF / FAS 2022