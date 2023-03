Florac - Récit-rap : L'endormi a mal au coeur

Après sa venue pour le fabuleux concert de Fiers et tremblants accueilli à Langogne en février dernier, Marc Nammour revient en Lozère pour un récit rap qui célèbre la vie !

Inspiré d’une histoire de gamins qui tourne mal, L’Endormi transcende les faits et casse les codes en mêlant brillamment théâtre et rap. Sans moralisme, ni condescendance, il raconte la possibilité de réinventer sa vie et fait entrer dans nos oreilles de la pure poésie.

Victoire a dix ans, son frère Isaac en a quinze.

C’est le boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. Mais depuis quelques jours, Victoire sent qu’on lui cache quelque chose. La dernière baston a mal tourné.

Entre l’auteur Sylvain Levey et le conteur-slammeur Marc Nammour, la sauce a pris. Valentin Durup, son acolyte du célèbre groupe La Canaille, s’est chargé des musiques, Estelle Savasta de la mise en scène. Tous les quatre signent un bijou de spectacle et traitent avec délicatesse d’un sujet grave. La genèse de « L’endormi » c'est un drame, un soir de novembre 2017, dans le XIe arrondissement de Paris, un garçon de quinze ans meurt poignardé par un membre d’une bande rivale. Quinze ans n’est pas un âge pour mourir. Dans cette pièce, Isaac aura, lui, une seconde chance. Un uppercut enthousiasmant où les rêves de Victoire vont défier les pires des pronostics.

Un récit rap signé par la compagnie Hippolyte a mal au cœur, déjà accueillie en Lozère avec les spectacles à succès, Nous dans le désordre et Lettres jamais écrites.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, La Genette Verte Complexe culturel sud Lozere et l’EPCI Gorges Causses Cévennes

Dès 9 ans / Tarifs : 12 / 10 / 6€