Occitanie - 1300 entrepreneurs financés par l'Adie Occitanie en 2022

FACE À LA CRISE, L'ENTREPRENEURIAT POPULAIRE PLUS QUE JAMAIS MOTEUR D'INCLUSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Au sortir de la crise sanitaire, les entrepreneurs ont une nouvelle fois été mis à l’épreuve en 2022 : inflation galopante, conjoncture incertaine, urgence climatique … Dans ce contexte exceptionnel, les salariés et les bénévoles de l’AdieOccitanie se sont mobilisés tout au long de l’année pour défendre le droit à l’initiative économique et l’entrepreneuriat populaire, en finançant et en accompagnant 1 298 entrepreneurs, dont près de la moitié vivaient sous le seuil de pauvreté. Ainsi en 2022, l’Adie Occitanie réaffirme plus que jamais son rôle de vecteur d’inclusion économique et sociale au cœur des territoires.

En dépit des difficultés conjoncturelles, l’attrait pour la création d’entreprise semble rester intact : plus d’un million d’entreprises ont vu le jour en France 20221 dont plus de 97 000 en région Occitanie2, qui se maintient à un niveau proche de celui de 2021 (-0,2%). Pourtant, les freins à l’entrepreneuriat sont encore trop souvent légion pour nombre de Françaises et de Français qui souhaitent se lancer : manque de financements, d’accompagnement, isolement social ou géographique … Tout au long de l’année 2022, l’Adie Occitanie a œuvré pour défendre une économie plus inclusive, pour favoriser l’émancipation de chacun par la création d’entreprise, à travers des actions concrètes répondant aux besoins des habitants et de leurs territoires.

FAIRE DU DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE UN DROIT POUR TOUS : UN BILAN QUI SE RENFORCE EN 2022

La création d’entreprise séduit un nombre grandissant de personnes qui y voient l’opportunité d’exercer une activité indépendante en phase avec leurs aspirations, de s’émanciper économiquement, ou encore de retrouver le chemin de l’emploi.

Le bilan de l’activité de l’Adie Occitanie en 2022 s’inscrit dans la droite lignée de ce désir croissant d’entreprendre : un record de 1 298 entrepreneurs financés (+5%) à travers 1 453 microcrédits professionnels (+13%), soit l’équivalent de près de 4,5 millions d’euros.

Au total, 1 799 personnes (-2%) - entrepreneurs et clients mobilité - ont bénéficié des 2 539 (-4%) prêts et primes octroyées par l’Adie Occitanie en 2022, pour un montant total de 7,7 M €. Des chiffres en légère baisse par rapport à 2021, qui s’expliquent de deux manières. D’une part, on note un ralentissement du recours au microcrédit mobilité (-17%), destiné aux salariés précaires et aux personnes en recherche d’emploi. En cause : la flambée des prix des véhicules en raison d’une raréfaction de l’offre sur le marché de l’occasion et l’envolée des prix du carburant. D’autre part, le recul des prêts d'honneur (-43%) : très plébiscités par les petits entrepreneurs accompagnés par l’Adie en 2020 et 2021, fragilisés pendant la période Covid, cette diminution est un signal positif, actant un retour à la normale post-crise sanitaire.

Le nombre de clients enregistrés est quant à lui en hausse : 4 828 bénéficiaires (+26%), rassemblant les personnes en cours de remboursement de leurs microcrédits et les publics nouvellement financés en 2022.

"Le bilan de l’année 2022 est très positif, tant sur le volet opérationnel, grâce à l’engagement sans faille de nos salariés et bénévoles - que sur le volet financier, grâce au soutien de nos partenaires, aux résultats de notre activité, à la maîtrise de nos charges et de notre risque. Nous abordons 2023 avec notre détermination de toujours chevillée au corps : être au plus proche de nos publics, œuvrer partout en Occitanie pour que nul ne soit empêché de devenir entrepreneur. Pour cela nous projetons de renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves en 2022, aux côtés de nos partenaires : les webinaires organisés avec Pôle Emploi, la Tournée de l’Entrepreneuriat en zones rurales, le déploiement de la formation sur 3 jours « J2A » dont le pilote a été lancé à Toulouse l’an dernier. Nous prévoyons également des nouveautés, à travers le déploiement de notre présence territoriale : l’ouverture d’une agence à Béziers qui nous permettra de couvrir tout le biterrois, Agde et Pézenas, une nouvelle implantation à Sète, et de nouveaux locaux pour l’agence de Perpignan.", Christophe Nicaud, Directeur de l'Adie Occitanie.

L’ENTREPRENEURIAT POPULAIRE, UN LEVIER D’IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DU COLLECTIF

Au cœur d’un territoire occitan qui se hisse à la deuxième place des régions les plus touchées par le chômage (8,7% à fin 20223) et en 3èmeposition en termes de taux de pauvreté en France Métropolitaine4, donner accès à la création d’entreprise aux publics qui en sont le plus éloignés constitue la pierre angulaire de la mission de l’Adie. Parmi les personnes financées l’an dernier en Occitanie, 49% vivaient sous le seuil de pauvreté, 33% percevaient les minima sociaux, 25% étaient sans diplôme, et 10% habitaient en quartiers prioritaires.

En plus d’améliorer leurs conditions de vie en créant leur propre activité, les entrepreneurs sont un moteur d’insertion sur tout le territoire : à l’Adie, un entrepreneur sur cinq crée un emploi salarié. Soit une moyenne de 1,26 emplois pour chaque porteur de projet accompagné5.

Au-delà de l’accompagnement individuel des entrepreneurs, les forces déployées par l’Adie participent directement à créer de la valeur économique et sociale pour les territoires : ainsi le taux de pérennité des entreprises accompagnées atteint 87% après deux ans (vs. 72% de moyenne nationale) et 81% après 3 ans (vs. 63% au national).

Par ailleurs, permettre à tous les publics d’entreprendre, c’est améliorer l’indépendance économique des porteurs de projet, leur offrir la possibilité de s’éloigner des minima sociaux et d’œuvrer pour le collectif à travers l’impôt sur le revenu. Ainsi, 1€ confié à l’Adierapporte 2,53€ à la collectivité au bout de 2 ans : preuve que l’entrepreneuriat favorise une insertion durable dont les bénéfices pour la société dépassent largement les coûts. Cette création de valeur au profit du collectif tient également à la nature des projets lancés par les entrepreneurs de l’Adie Occitanie : des emplois porteurs de sens, de proximité et non délocalisables, qui répondent à des besoins locaux, dans des territoires en quête de revitalisation ou de forces vives sur des métiers en tension. Ainsi parmi les nombreux secteurs d’activité représentés, 29% des initiatives financées en 2022 concernent des commerces de proximité, 13% des entreprises de services à la personne.

"Face aux difficultés structurelles que connaît notre région, il est indéniable que l’inclusion par l’entrepreneuriat constitue l’une des solutions efficaces pour ouvrir des perspectives aux habitants et apporter de la valeur dans leurs territoires. Les entrepreneurs que nous accompagnons au niveau local offrent des services de proximité, dans des lieux parfois isolés, délaissés. D’ailleurs, 26% d’entre eux résident en zone de revitalisation rurale. En créant de l’emploi, ils restaurent un ciment social et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants. Financer et accompagner ces porteurs de projet, c’est affirmer pleinement notre mission d’utilité publique." Christophe Nicaud.

ENTREPRENEURIAT ET MOBILITÉ : QUELLE ÉQUATION À L’HEURE DU DÉPLOIEMENT DES ZONES À FAIBLE ÉMISSION ?

Parce que défendre l’accès à l’entrepreneuriat pour tous, c’est également répondre aux besoins essentiels des créateurs d’entreprise pour lancer leur activité, l’Adie propose des dispositifs de financement pour le volet mobilité à travers le microcrédit professionnel. Au-delà des porteurs de projet, travailleurs précaires et personnes en recherche d’emploi peuvent également en bénéficier dans le cadre du micro-crédit mobilité. En 2022, l’Adie Occitanie a enregistré 504 microcrédits mobilité pour un montant total de plus d’1,8 M €. Ainsi, l’association affiche depuis de nombreuses années une réelle expertise en la matière.

Une enquête mobilité menée en 2022 par l’Adie6 auprès de ses publics bénéficiaires de l’aide à la mobilité dévoile que plus de 8 entrepreneurs à faibles revenus sur 10 utilisent un véhicule motorisé dans le cadre de leur activité. Ce chiffre atteint 90% pour les salariés précaires et les demandeurs d’emploi. Détenteurs d’un parc automobile souvent ancien et polluant, ces publics, parmi les plus fragiles, risquent de se retrouver empêchés de circuler et de travailler dans les Zones à Faible Émission (ZFE) – aujourd’hui dans les métropoles de Toulouse et Montpellier, puis Nîmes et Perpignan à horizon 2025.

Dans l’immense majorité des cas, leurs capacités financières ne leur permettent pas de se tourner vers des véhicules récents, neufs, ou électriques qui répondent aux normes exigées dans les ZFE.

À cela s’ajoute une réelle complexité dans la lisibilité du catalogue d’aides publiques avec de nombreux dispositifs sur 3 échelons territoriaux distincts : Etat, région et métropoles. L’offre à la fois pléthorique et morcelée à destination des professionnels complique la constitution de dossiers de demandes : primes à la conversion, bonus écologique, aides à l’installation de bornes de recharge électrique (dont un dispositif dédié aux poids lourds), suramortissement fiscal poids lourds, dispositifs de l’ADEME (appels à projets pour le financement de poids lourds électriques, Engagements Volontaires pour l’Environnement, TREMPLIN …) etc.

Il ressort par ailleurs que cette multitude d’aides publiques ne parvient pas à proposer des solutions efficaces pour les personnes aux plus faibles revenus : problématique d’éligibilité et d’avance sur les frais engagés. Ainsi, les dispositifs de microcrédits de l’Adie, seuls ou en complément des aides publique, ne peuvent permettre aux personnes aux plus faibles revenus de se doter d’un véhicule dit propre.

Pourtant, en raison de l’urgence climatique et de l’enjeu de santé publique lié à la pollution de l’air, le déploiement des ZFE n’est pas une option.

L’Adie Occitanie projette donc en 2023 de renforcer ses dispositifs de financement mobilité à destination de ses publics, notamment des entrepreneurs, par la recherche de fonds à taux zéro. Objectif : compléter le financement maximal de 15 000 € microcrédit professionnel avec la PAC-TE (Prêt Apport en Capital Transition Énergétique) pour atteindre 17000 €.

Par ailleurs, l’Adie milite pour une transition inclusive et enjoint les Pouvoirs Publics à passer d’une logique d’incitation à une logique de solidarité à travers plusieurs propositions :

•Etendre la Prime à la Conversion sur les plus bas revenus et l’ouvrir aux primo-accédants

•Passer par l’Adie pour avancer la Prime à la Conversion

•Supprimer le critère de seuil d’émission de CO2 pour les véhicules Crit’Air 1 d’occasion

•Proposer des aides pour l’acquisition de véhicules Crit’Air 2, hors ZFE

"La transition énergétique est une urgence absolue. Pour autant il n’y aura de transition que si elle est inclusive, que si elle n’aggrave pas les fractures sociales ou territoriales, mais qu’au contraire elle contribue à les réduire. Inclure les plus faibles revenus, leur permettre d’être des acteurs citoyens de la transition : c’est la condition sine qua non pour combiner efficacité écologique et justice sociale. Nous sommes convaincus que c’est non seulement possible, mais surtout à portée de main." Christophe Nicaud

Afin de pallier rapidement les problématiques posées par les ZFE et de proposer des solutions de mobilité adaptées aux enjeux de ses publics, l’Adie étudie la possibilité de lancer son service de location de véhicules pour l’année 2023-2024, en collaboration avec des partenaires.

1Insee - Données trimestrielles des créations d’entreprises entre le T4 2021 et le T4 2022

2Bpifrance Création │ Observatoire de la création d’entreprise │ Occitanie – Décembre 2022

3Insee – Données CVS – T3 2022

4Insee – Revue et patrimoine des ménages - 2021

5Etude d’impact Adie – national - 2021

6Enquêtes mobilité Adie – réalisées à l’été 2022 auprès d’un panel de bénéficiaires de l’Adie : 1 604 salariés précaires et personnes en recherche d’emploi et 1 409 entrepreneurs à faibles revenus