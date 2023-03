Haute-Garonne - L'Urscop annonce les lauréats de son concours

Début novembre 2022, l’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées et ses partenaires se rassemblaient pour lancer la quatrième édition du concours régional de Création d’entreprises coopératives : un appel à projets à destination des porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs et des jeunes entreprises coopératives pour soutenir l’entrepreneuriat et les initiatives de création d’activités en Occitanie. L’URSCOP a révélé ce 14 février les quatre lauréats sélectionnés par son jury d’experts lors d'une cérémonie à La Cité de Toulouse.

UNE COMPETITION D'ETREPRENARIAT MAIS PAS QUE...

L’URSCOP aura reçu, au total, près d’une quinzaine de candidatures de la part de jeunes entreprises

coopératives, de projets en cours de création mais aussi de jeunes entrepreneurs évoluant dans des secteurs

différents : communication, écoconstruction, formation, culture, prestation de services et avec des projets

répondant à l’une des quatre catégories du concours comme l'indique Cyrille ROCHER, Directeur URSCOP Occitanie Pyrénées

« En 6 ans d’existence (4 éditions), ce concours est devenu un point de passage privilégié pour les porteurs de projets coopératifs et un label de qualité unanimement reconnu par l’ensemble des partenaires et structures d’accompagnement de l’Économie Sociale et Solidaire. En 2023, il traduit une double ambition : accompagner la transformation durable de notre économie par l'accompagnement des projets de Scop et Scic, et positionner l’URSCOP Occitanie Pyrénées, non pas seulement en acteur de la sphère ESS, mais bien en leader de l’Occitanie de demain. Encore bravo à tous les lauréats de cette édition. » Cyrille ROCHER – Directeur URSCOP Occitanie Pyrénées

UN NOUVEAU PRIX: L'ENTREPRISE INCLUSIVE

Afin de déterminer les lauréats de cette quatrième édition du concours, le 3 février dernier, les 13 membres du jury ont écouté les présentations des 10 projets finalistes. Après délibération, ces derniers ont attribué les quatre prix : le Prix des jeunes entrepreneurs coopératifs, et le Prix de l’entreprise éco-responsable mais aussi un nouveau Prix: un prix de l'entreprise inclusive en lien avec l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion professionnelle des Personnes Handicapées d'Occitanie ( L'Agefiph), comme l'explique sa chargée d’études et membre du jury, Stéphanie Vasse.

"Cette édition du concours intègre pour la 1ère fois le prix de l'entreprise inclusive, objectif dans lequel l'Agefiph se retrouve naturellement puisqu'elle agit au quotidien auprès des entreprises pour intégrer la question du handicap dans leur politique RH. L'Agefiph accompagne depuis plus de 30 ans les personnes en situation de handicap ayant un projet de création d'entreprise, elle accompagne autant la démarche de création (étude de faisabilité, étude de marché et de viabilité), que le démarrage concret via une aide financière sous forme de subvention. L'Occitanie est une région particulièrement dynamique en matière de création d'activité par les personnes en situation de handicap. La participation à un jury de concours est toujours enrichissante et les projets proposés étaient déjà très avancés dans des domaines variés, j'ai beaucoup apprécié les présentations des candidats et les échanges avec les membres du jury". Stéphanie VAISSE – Chargée d’études à l’AGEFIP Occitanie et membre du jury

LES LAUREATS DU CONCOURS

Pour tout savoir des vainqueurs, voici dans cette liste, l'ensemble des lauréats du concours 2023 ainsi que la description détaillée de leurs activités.

SCOP&CO - lauréat dans la catégorie Prix des jeunes entrepreneurs coopératifs

Localisation : Labège (31) - www.scopandco.fr

SCOP&CO intervient sur l’ensemble de la chaine de valeurs des industriels, entreprises tertiaires et organismes publics de tout secteur d’activité. La société se donne pour mission de co-construire la 1ère Coopérative de conseil en ingénierie pluridisciplinaire pour le grand Sud-Ouest avec un ancrage territorial et social reconnu. Un projet qui combine l’expertise et la flexibilité du conseil en ingénierie, et la simplicité et la durabilité que va garantir le modèle coopératif.

SPECIALISTERNE FRANCE - lauréat dans la catégorie Prix de l’entreprise inclusive

Localisation : Toulouse (31) - fr.specialisterne.com

SPECIALISTERNE FRANCE est une entreprise sociale innovante qui développe et favorise l’inclusion de la neurodiversité en entreprise, en utilisant son expérience de 18 ans en matière de recrutements inclusifs d’adultes neurodivergents (autisme et autres particularités cognitives comme les troubles dys et le TDAH), de formation et

d’accompagnement d’équipes.

CONSIGN’UP - lauréat dans la catégorie Prix de l’entreprise éco-responsable

Localisation : Toulouse (31) - www.consignup.org

CONSIGN’UP propose ses services aux producteurs et distributeurs de l’Ouest de l’Occitanie qui souhaitent réduire leur

impact environnemental grâce à une offre de produits locaux et responsables. L’ambition de la structure est de

permettre le recours au réemploi des emballages en impliquant tous les acteurs de la filière : consommateurs,

producteurs, distributeurs, entreprises et collectivités.

BIEN COMMUN - lauréat dans la catégorie Prix de la jeune entreprise coopérative

Localisation : Toulouse (31) - www.ecozimut.com/bien-commun

Bureau d'études immobilières et foncières engagé dans la rénovation écologique des immeubles de centre-ville, BIEN

COMMUN est au service des petites et moyennes villes et de leurs habitants. La société vise la création de logements

locatifs et de locaux commerciaux abordables, sains et inclusifs en adéquation avec les besoins des territoires.

L'ECOLOGIE ET L'ENTREPRENARIAT: L'HISTOIRE D'AMOUR DE CE CONCOURS

« Une soirée de la Saint Valentin remplie de très beaux projets entrepreneuriaux, bien tournés vers la transition écologique, ça donne de l’espoir pour l’avenir. Et spéciale dédicace à Enzo et Rosso qui a (encore) gagné un prix ce soir ! » Rémi ROUX – Président URSCOP Occitanie Pyrénées

Le Président de l'URSCOP Occitanie Pyrénées a des raisons d'être enthousiaste. D'une part, L'Union Régionale a tenu à remettre un prix spécial à ENZO & ROSSO, agence d'architecture fondée en 2000 et transformée en Scop en 2022. D'autre part, l'écologie est au cœur des projets de deux lauréats : BIEN COMMUN - lauréat dans la catégorie Prix de la jeune entreprise coopérative et CONSIGN’UP - lauréat dans la catégorie Prix de l’entreprise éco-responsable. Pour cette dernière, Anne VICTOR – Chargée de mission à l’ADEME Occitanie et membre du jury, ne cache pas sa joie :

« En tant qu’agence de la transition écologique, l’ADEME accompagne au quotidien les collectivités et les entreprises dans leurs démarches de développement durable. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de participer au jury de la 4ème édition du concours d’entreprises coopératives organisé par l’URSCOP Occitanie et d’attribuer le prix de l’entreprise éco-responsable. Je suis ravie que l’entreprise CONSIGN’UP soit lauréate de ce prix car leur projet réunit plusieurs piliers de l’économie circulaire : en encourageant un comportement de consommateur responsable, en favorisant le réemploi pour contribuer à réduire le recours aux matières premières et en contribuant à organiser la coopération entre les acteurs de la filière. » Anne VICTOR – Chargée de mission à l’ADEME Occitanie et membre du jury.

Ce concours semble avoir tenu toutes ses promesses en termes d'innovation, d'entreprenariat, de coopération et même d'écologie. On a hâte de voir qui succèderont à ses valeureuses coopératives régionales mais pour le savoir, il faudra attendre l'an prochain !