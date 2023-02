Sète - Rencontre et concert avec Alain Cahagne

Rencontre et concert avec Alain Cahagne avant la dépose pour restauration de l’orgue de la Décanale Saint-Louis

Les travaux de restauration de l'orgue Moitessier, ce magnifique instrument en tribune de la Décanale Saint-Louis, débuteront la semaine prochaine.

La conception de cet instrument d’esthétique néogothique et polychrome, construit en 1843, est unique. Il est le témoin d’un haut savoir-faire tant technique que musical. Classé au titre des monuments historiques par arrêté du 15 janvier 1975, il est l’un des plus beaux instruments du sud de le France.

Aujourd’hui l’altération et la corrosion de ses tuyaux, sa machinerie obsolète, le rendent à très court terme sans souffle et muet. Le jeudi 2 mars, les travaux de rénovation lancés par la Ville de Sète débuteront par la dépose de l’instrument. « Je suis fier que la Ville de Sète s’engage dans la restauration de cet orgue d’une grande valeur historique et patrimoniale. Elle permettra de lui rendre son état de fonctionnement afin qu’il puisse de nouveau être valorisé auprès des habitants du territoire », souligne le maire François Commeinhes.

Alain Cahagne, titulaire de l’orgue Moitessier, avec le soutien de la Ville de Sète, des Amis de la Décanale Saint-Louis et de la Paroisse de Sète, a tenu à donner un dernier concert, ce samedi 25 février, de 17 h à 19 h, à la Décanale Saint-Louis, avant la dépose et la restauration de grande envergure de l’orgue. En ouverture, il reviendra, entouré de ses invités, sur les grandes dates de l’histoire de cet instrument. « Restauré et rendu dans quelques années comme instrument de culte, inséré dans la vie paroissiale, associative et pédagogique de la ville, il rendra compte aux générations futures d'un patrimoine inestimable et incontournable », salue Alain Cahagne.