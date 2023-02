Bédarieux - Violences conjugales : 3 ans de prison pour un homme de 35 ans

Une condamnation parmi tant d'autres au tribunal correctionnel de Béziers en matière de violences conjugales

Le 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné un homme de 35 ans, à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, l’interdiction de paraître dans le département de l'Hérault, et l’interdiction de contacter la victime pendant trois ans, avec un an d’emprisonnement supplémentaire en cas de violation de ces deux interdictions, pour avoir commis des violences sur sa compagne, en état de récidive légale, le 6 janvier 2023 et au cours des mois de septembre et octobre 2022, en présence de leur enfant de trois ans, ainsi que des appels malveillants et des menaces de mort.

Alertés par un témoin, les gendarmes de la communauté de brigades de Bédarieux avaient interpellé le mis en cause le 6 janvier 2023 au domicile du couple.

La victime présentait alors une bosse avec une plaie saignante à la tempe. L'homme reconnaissait la plupart des faits, lesquels étaient commis le plus souvent dans un contexte d'alcoolisation massive du couple.

Déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences, il était déféré devant le parquet de Béziers le 8 janvier 2023, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés de la détention dans l'attente de son procès en comparution immédiate.