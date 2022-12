Sète - Distribution des colis de Noël à Sète

Tout au long de l’année, le CCAS vient en aide aux personnes en difficulté à Sète et c’est d’autant plus vrai pendant la période des fêtes où plusieurs actions sont menées.

Parmi celles-ci, le CCAS, via son Service Autonomie, organise depuis de nombreuses années une distribution de colis de Noël à destination des publics ayant de faibles ressources.

Cette année, 227 résidents en centre-ville, sur l’Ile de Thau et au foyer du Thonnaire en bénéficient.

La distribution se déroule ces lundi 5 décembre et mardi 6 décembre (9 h – 16 h) au Foyer des 4-Ponts (9, rue Romain-Rolland), au CCAS annexe de l’île de Thau et au foyer du Thonnaire. Ces colis festifs, composés de deux entrées, un plat cuisiné et son accompagnement, un dessert au fruit, un gâteau, des chocolats et une petite bouteille de vin, permettent aux personnes seules ou aux couples d'agrémenter leur repas de Noël.

Ils s'adressent uniquement aux plus de 65 ans (ou plus de 60 ans en situation de handicap), en fonction des ressources du foyer, bénéficiaires de l'aide facultative. A noter que dans le cadre de cette aide, ils bénéficient de la part du CCAS d'un chèque services en juin, d'une aide financière variant de 55 à 125 € en novembre (pour un montant total de 18 055 € cette année) et, donc, du colis de Noël.