Montpellier - Millesime Bio : Le Mondial du Vin Biologique fête ses 30 ans !

Le salon Millésime BIO - considéré comme LA place de marché mondial leader pour les professionnels de la filière viticole, cidricole, brassicole et spiritueux bio - se tiendra en version digitale, les 23 et 24 janvier 2023 et en physique les 30, 31 janvier et 1er février 2023, au Parc des Expositions de Montpellier.

Cette édition sera l’occasion de fêter les trente ans du salon avec à la clef de nombreuses nouveautés.

MILLÉSIME BIO : LE 1ER RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL DE L’ANNÉE

Millésime BIO, le premier salon professionnel vins, cidres, bières et spiritueux de l’année se déroulera en 2023 autour de deux temps forts :

La session digitale, les 23 et 24 janvier : pérennisée, elle réunira 500 exposants et des visiteurs venus des quatre coins du monde qui pourront échanger en amont du salon physique et ainsi nouer de premiers contacts. À cette occasion, les visiteurs découvriront en avant-première le Palmarès du Concours Challenge Millésime BIO 2023.

Le salon physique, les 30 et 31 janvier et 1er février au Parc des Expositions à Montpellier : 1 500 exposants issus de 20 pays seront présents au cœur du premier vignoble bio de France. Un présence tant française qu’internationale qui vient conforter Millésime BIO comme la place d’affaires mondiale leader et l’agora du vin et des boissons alcoolisées bio, d’aujourd’hui et de demain. En parallèle, les visiteurs pourront assister pendant trois jours, à des dégustations libres ou commentées, à plusieurs conférences thématiques et différentes Masterclass.

2023, LES 30 ANS DE MILLÉSIME BIO

2023 sera l’année des 30 ans du Salon Millésime BIO. Plusieurs nouveautés viendront jalonner cette édition anniversaire.

Au programme : un espace dédié aux Jeunes Vignerons qui présentera la nouvelle vague des 30 prochaines années ; une sélection d’exposants en biodynamie, agroécologie, vins sans sulfites ; les résultats de l’étude européenne CSA/Millésime BIO sur le rapport des consommateurs aux labels qui ont vu le jour ces 30 dernières années.

Le vrac fait également son entrée sur le salon pour cette 30e édition : la session digitale et le salon physique intègreront en effet pour la première fois cette catégorie, permettant aux acheteurs d’identifier en un clic les exposants concernés.

Autre nouveauté pour cette édition anniversaire, Millésime BIO sortira du Parc des Expositions pour créer une animation grand public mettant à l’honneur le vin bio dans la Ville de Montpellier.