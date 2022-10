Gard - TerrAES : premier appel à projet à Trèves, dans les Cévennes !

Aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et de France Active Airdie-Occitanie, Oc’Via soutient le développement de projets agroécologiques dans l’Hérault et le Gard

Le projet TerrAES (pour Territoires engagés pour la transition Agroécologique Sociale et solidaire) initié fin 2020 par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN), France Active Airdie-Occitanieet la société Oc’via prend forme. Un premier appel à projet vient d’être lancé avec la commune de Trèves, dans le Gard, pour l’installation d’une chèvrerie pastorale (élevage extensif de chèvres et transformation fromagère).

La commune de Trèves a en effet la volonté de redynamiser son agriculture et son tissu économique. Elle s’appuie sur un large réseau de partenaire (CEN Occitanie, France Active Airdie, Chambres d’agriculture Gard et Occitanie, ADDEARG, SAFER, Parc National des Cévennes, Entente interdépartementale Causses & Cévennes, Relance Cévennes OCCTAV) et sur une dynamique lancée au travers du Pacte pastoral intercommunal par la Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes. Le candidat aura plus de 120Ha de terrain mis à disposition (foncier public et privé, mise en place d’une AFA) et un logement communal lui sera également proposé en location, l’objectif étant de construire une chèvrerie, de gérer les milieux (biodiversité, risques incendie) et de proposer ses produits en circuit court.

« Avec Oc’Via, nous souhaitons vraiment nous impliquer dans la vie locale des départements traversés par le Contournement ferroviaire. Au-delà d’une mobilité responsable et respectueuse de l’environnement, le projet TerrAES soutenu par Oc’Via est une belle opportunité d’unir nos forces, avec le CEN et France Active Airdie-Occitanie, pour développer des projets positifs et à forte valeur ajoutée. Nous sommes fiers de voir des réalisations concrètes qui vont participer à la redynamisation de nos territoires. » explique Gilles Rakoczy, directeur général d’Oc’Via.



« TerrAES apporte une réelle valeur ajoutée à ce projet, notamment grâce à son expertise ! Que ce soit pour les aspects juridiques, le diagnostic du territoire ou l’étude de différents projets… Les acteurs de TerrAES ont permis au projet de voir le jour. Nous souhaitons vraiment redynamiser notre territoire et participer activement à la biodiversité » explique Thierry Alignan, Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL).