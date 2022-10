Occitanie - Viandes Limousines en Occitanie : Opération "mon boucher a la côte" 2022

Les 21 et 22 octobre prochains, les boucheries Blason Prestige et Le Veau élevé sous la mère d’Occitanie porteront les couleurs de l’opération « Mon Boucher a la Côte ». Au programme : échanges et rencontres

VIANDES LIMOUSINES EN OCCITANIE : Opération "mon boucher a la côte" édition 2022

Les 21 et 22 octobre prochains, les boucheries Blason Prestige et Le Veau élevé sous la mère d’Occitanie porteront les couleurs de l’opération « Mon Boucher a la Côte ». Au programme : échanges et rencontres pour faire découvrir ou redécouvrir les viandes Limousines.

Vendredi 21 et samedi 22 octobre, les boucheries participant à l’opération « Mon Boucher a la Côte », lancée pour la première fois en 2020 par Limousin Promotion, vont proposer à leur clientèle informations et moments privilégiés.

L’objectif ? Faire valoir l’excellence des filières de viandes Limousines et mettre à l’honneur des produits, tout en partageant l’histoire des femmes et des hommes passionnés qui se cachent derrière.