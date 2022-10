Toulouse - Ceicom, créateur emblématique de solutions informatiques fête ses 50 ans

En 2021, Ceicom a soufflé sa 50ème bougie. La société, fondée en septembre 1971, à Toulouse, par 4 passionnés, est née d’une idée : développer l’informatique pour les entreprises de négoce et distribution. Transmise en Scop (Société Coopérative et Participative) en 2011, ce statut a permis aux salariés de l’entreprise de devenir associés majoritaires. Aujourd’hui, ses 54 salariés sont animés par les mêmes valeurs : rigueur, écoute et innovation.

Créée en 1971, à l’origine C.E.I. (Centre Etude Informatique) s’est lancée dans la création de logiciel et matériel informatique. Un des premier ordinateur Toulousain a été réalisé grâce aux équipes de CEI. Ceicom est aujourd’hui un éditeur de logiciels de gestion commerciale et financière (ERP), de site Internet marchand et application web fournissant aussi un ensemble de services comme le cloud et la cybersécurité. La société accompagne et conseille les sociétés dans leur organisation structurelle, logistique et la gestion des données. De la conception au développement, de la formation à l’intégration, Ceicom gère l’ensemble de ses produits depuis son siège à Toulouse. La société coopérative est donc 100% française. Même son assistance téléphonique.

En 5 décennies, Ceicom a accompagné plus 10000 utilisateurs, 400 entreprises parmi lesquelles Sodastream, Akzo Nobel, TLSP Filiale Total, Groupement Gedimat et Gedibois ou encore des Caisses de Congés Payés du Bâtiment. Sa croissance est régulière et maitrisée ; son chiffre d’affaires s’élève à 6 millions d’euros sur 2021, une progression de +18% par rapport à 2020. Cette entreprise dynamique a su allier à la fois l’innovation et le savoir-faire ; chaque année, 30% de son chiffre d’affaires est réinvesti en recherche et développement pour améliorer les produits et ainsi coller aux besoins évolutifs de ses clients.

En vue du départ à la retraite de ses 4 fondateurs, en 2011, Ceicom s’est structuré en Scop. Une partie de ses salariés a racheté la société, une dynamique qui a permis aux employés de prendre en main le destin de leur entreprise. Preuve que la solution coopérative fonctionne, de 15 associés en 2011 sur 34 salariés, l’entreprise en compte aujourd’hui 32 avec au total 54 salariés. Cette dynamique vertueuse entretient un sentiment fort d’appartenance à l’entreprise qui vient justifier le faible taux de turn-over, ne dépassant pas les 5%. Pour célébrer cette date d’anniversaire, comme il se doit, la Scop fête ses 50 ans d’innovation avec ses clients le mardi 11 octobre prochain au Stade Toulousain Ernest Wallon à Toulouse sur la journée et soirée.

« Après ces années Covid, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accueillir nos clients pour ce bel anniversaire ! Nous sommes fiers de fêter un demi-siècle d’existence de Ceicom. Une société imprégnée d’une culture de recherche, de qualité de service, 50 ans d’expériences, d’audaces, d’innovations toujours au service de nos clients. L’humain reste au cœur de nos priorités. Notre statut de Scop permet d’impliquer nos équipes et offre à tout un chacun la possibilité d’apporter sa pierre à l’édifice. » témoigne Vincent Saurat, dirigeant de la Société coopérative depuis 2020