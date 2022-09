Gruissan - Innovation – Gruissan, un port de plaisance 100% connecté !

Innovation – Gruissan, un port de plaisance 100% connecté !

Lancée courant Juillet, la nouvelle application du Port de Gruissan séduit ses plaisanciers et les professionnels du nautisme ! En téléchargement gratuit, elle a déjà conquis plus de 700 utilisateurs, grâce à des fonctionnalités innovantes de réservation et d’information.



Des nouvelles fonctionnalités pour une application innovante

Les plaisanciers s’approprient aisément ce nouvel outil qui leur facilite les échanges avec la Capitainerie, l’application met en avant les actualités, évènements, adresses utiles, des tutos en vidéo ainsi que les 40 professionnels de la zone technique et prestataires d’activités nautiques présents à Gruissan ! L’application propose aussi de réserver directement et en un paiement une ou plusieurs prestation de loisir nautique et de service.

Depuis son lancement il y a quelques semaines, l’application a déjà enregistré plus de 700 téléchargements et un taux de satisfaction de 100%. Une belle performance et un pari gagné pour le port de Gruissan qui rappelons-le, compte 1 620 anneaux à l’année.

Télécharger gratuitement sur Android ou Apple : https://prod.nauticspot.io/qrcode/BxIsjUkaDq

Les + : La réservation d’activités nautiques et de service via l’application et en un seul règlement.

Les Pushs d’alerte Météo pour prévenir la navigation.

Pour qui ? Les plaisanciers en séjour ou à l’année à Gruissan, les touristes et les professionnels du nautisme.

Une digitalisation stratégique

Déjà équipé du Wifi et de la fibre pour les usagers du port, ce virage stratégique s’inscrit directement dans l’enjeu majeur du Plan Littoral 21 qui appelle à la mise en place de la transition numérique. Cette digitalisation, initiée par l’Etat et la région Occitanie, permet de replacer le Port de plaisance de Gruissan au cœur même d’une économie bleue et touristique. La destination est ainsi valorisée et peut s’appuyer sur la notoriété de son Port de Plaisance en tant qu’acteur incontournable dans sa croissance.

L’investissement est porté par la Capitainerie de Gruissan rattachée à l’Office de Tourisme, et budgété à 40 000€ par an, sur 4 ans. Le Port offre aux professionnels de la ville l’abonnement de base pour cette première année de lancement, leur permettant d’être référencés sur l’application et sur la plateforme Spotyride.

« Forts de cette expérience, libre à eux de renouveler leur abonnement pour les prochaines saisons..» précise Jean-Claude Méric, Directeur Général de Gruissan Tourisme.

En sus de l’application, une borne tactile est à disposition des visiteurs et plaisanciers, à l’accueil de la Capitainerie du Port de Plaisance de Gruissan. Elle met à disposition des renseignements utiles tels que : la Météo, le Plan du Port interactif avec les adresses utiles et la visualisation du cheminement pour se rendre sur son emplacement de bateau, les réglementations sur la navigation et la pêche, etc, et enfin un panel d’offres privilégiées plaisanciers pour la location de véhicules et vélos électriques ainsi que pour l’espace Balnéoludique de Gruissan !

Gruissan, port pilote du projet en exclusivité avec Spotyride

Le Port de Plaisance de Gruissan est le premier à mettre en place un partenariat avec la plateforme privée Spotyride, leader de la réservation et du référencement d’activités nautiques et spots de glisse, en France et à l’étranger.

A ce jour, Gruissan se trouve être le seul port à avoir intégré les fonctionnalités proposées par Spotyride dans sa nouvelle application développée par Nauticspot, proposant informations, services et réservations de loisirs nautiques… De quoi faciliter le quotidien des plaisanciers en séjour et à l’année à Gruissan, renforcer les liens avec tous les professionnels de la station et développer son économie bleue !

Le Port de Plaisance de Gruissan en quelques chiffres :