Béziers - plusieurs dossiers jugés en comparution immédiate le 28 juillet 2022

À l'audience de comparution immédiate du 28 juillet 2022, le tribunal correctionnel a jugé plusieurs dossiers et notamment les trois suivants.

1/ Un homme de 44 ans, de nationalité marocaine et en situation irrégulière, sans domicile connu, a été condamné pour vol par effraction dans un local d'habitation à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Malgré une tentative de fuite, un équipage du commissariat de police de Béziers était parvenu à l’interpeller à proximité de la gare SNCF le 26 juillet 2022 en pleine nuit, à 3h50, à la suite de l'alerte donnée quelques minutes auparavant par un homme qui venait d’interrompre le cambriolage de sa maison, avenue du président Wilson. Les policiers l'avaient repéré alors qu'il était au guidon d’un VTT et porteur d'un gros sac qui s'avérait rempli de vêtements et de nombreuses pièces d'argenterie provenant du cambriolage. Au cours de sa garde à vue, il avait reconnu être l'auteur du cambriolage et le parquet de Béziers avait ordonné sa présentation en vue d'une comparution immédiate. Déclarant être sur le territoire national depuis octobre 2021 afin « travailler sur les marchés », il était inconnu jusqu'à présent des services de police et de justice français.

2/ Un homme de 33 ans a été condamné pour vol par effraction dans un local d'habitation, en récidive, à deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention.

Il avait été interpellé le 26 juillet 2022 peu après minuit par une patrouille de police du commissariat de Béziers à la suite du signalement d’un témoin indiquant qu'un cambriolage était en cours dans un appartement rue Châteaudun. À l'arrivée des policiers, il avait jeté par la fenêtre de son appartement des objets provenant du cambriolage commis à l'étage supérieur. Au cours de sa garde à vue et lors de sa présentation au parquet, il avait nié avoir commis le vol, affirmant que les objets jetés par sa fenêtre lui appartenaient. Devant le tribunal, il avait finalement affirmé ne plus vraiment se souvenir des faits, expliquant s’être fortement alcoolisé et avoir été sous traitement médicamenteux pour tenter de lutter contre une addiction à la cocaïne. Son casier judiciaire contenait 18 condamnations et il venait de sortir de détention le 5 juillet 2022. Afin d’assurer la tranquillité des habitants de cet immeuble, le tribunal lui a également interdit, après sa période de détention, de se rendre pendant 3 ans dans la rue Châteaudun à Béziers.

3/ Un homme de 24 ans a été condamné pour des violences habituelles sur son ancienne concubine en récidive légale à 12 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire et maintien en détention.

Il avait été interpellé dans l'après-midi du 25 juillet 2022 par des policiers du commissariat de police de Béziers au domicile de son ex concubine qui présentait une plaie sanglante à la tête (ITT de 8 jours) causée par le jet d’un objet. Il reconnaissait cette scène de violence mais pas les violences habituelles. Le tribunal correctionnel a également révoqué quatre mois d'emprisonnement avec sursis d’une précédente condamnation prononcée en 2020 pour des violences conjugales commises au préjudice de la même victime.