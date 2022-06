Toulouse - Le Sud-Ouest, premier bassin viticole inscrit au titre de la Route Culturelle Européenne de la vigne

Validée ce 15 juin par le Conseil de l’Europe, cette inscription permet à l’ensemble des vignobles du Sud-Ouest de se prévaloir de leur appartenance à la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne » (itervitis.eu), laquelle compte parmi la quarantaine d’Itinéraires culturels aujourd’hui reconnus au niveau européen.

Porté par le Conseil de l’Europe, l’organisation rassemblant tous les États de l’Europe géographique ayant signé la Convention européenne des droits de l’homme, le programme des Itinéraires culturels vise à valoriser des patrimoines transnationaux à l’image des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, de la Route européenne des abbayes cistercienne ou de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne ».

Courant de la péninsule ibérique jusqu’au Caucase, celle-ci reconnaît de fait la valeur patrimoniale du paysage viticole (en tant que patrimoine matériel) et de la culture de la vigne et du vin (en tant que patrimoine immatériel). Ainsi elle entend favoriser la préservation et la promotion de ce double patrimoine ainsi que l’essor de formes de tourisme conscientes et durables, notamment pour soutenir le développement local et encourager le dialogue interculturel.

En s’élargissant, pour la première fois, dans le SudOuest à l’ensemble des différents vignobles d’une même région, l’itinéraire « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne » devient lui-même un patrimoine partagé par l’ensemble des acteurs d’un bassin viticole. Cela signifie que tous peuvent s’en prévaloir, en particulier pour qualifier et promouvoir leur offre liée à l’œnotourisme ou au tourisme de terroir, contribuant ainsi à l’émergence d’un tourisme porteur de sens.

Plus globalement, cette reconnaissance institutionnelle permettra de sensibiliser vignerons, habitants, élus et visiteurs à la dimension patrimoniale – culturelle, civilisationnelle, écologique – du vignoble du Sud-Ouest au-delà de sa seule dimension productive. Elle constitue aussi un stimulus pour la recherche, notamment pour étudier le rôle historique des Chemins de Compostelle dans les circulations de savoirs, de techniques ou de traditions dans les domaines de la viticulture et du vin.

« DE LA SAINT-JACQUES À LA SAINT-VINCENT » : UN PROGRAMME DE CONFÉRENCESDÉGUSTATIONS

Suite à l’inscription du Sud-Ouest au sein de l’Itinéraire culturel « Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne », un premier programme de conférences suivies de dégustations permettra de tisser des liens entre les Chemins de Compostelle et les vignobles du Sud-Ouest. Symboliquement, ce programme débutera le 25 juillet, date de la Saint-Jacques, pour s’achever le 19 janvier, date de la Saint-Vincent, saint patron des vignerons.

• 25 juillet 2022 : dans le vignoble d’Irouleguy • 22 septembre 2022 : dans le vignoble d’Estaing • 20 octobre 2022 : dans le vignoble de Gaillac • 26 novembre 2022 : dans les vignobles du Gers • 15 décembre 2022 : dans le vignoble de Fronton • 19 janvier 2023 : dans les vignobles du Lot