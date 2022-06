Gers - VineArt en Gascogne revient du samedi 25 juin au samedi 27 août 2022 !

Fort de son succès dès son lancement l’été 2021, les vignerons Côtes de Gascogne renouvellent leurs portes ouvertes artistiques, avec VineArt en Gascogne, qui se tiendra du samedi 25 juin au samedi 27 août 2022.

L’ADN de VineArt reste inchangé. Les vignerons invitent le public sur leur domaine, leur cave pour des rencontres Art et Vin. Leur programme d’animations jongle entre visites et dégustations, balades dans les vignes, expositions (photos, sculpture, peinture…) ou encore spectacles tantôt de cirque, de théâtre, œuvres chorégraphiques, ou encore concerts …

Dès le 25 juin, ce sont 9 samedis animés tout l’été avec pas moins de 20 domaines et caves à découvrir, plus de 30 spectacles et expositions à voir et plus de 40 artistes et compagnies locales mobilisées.

Programme complet ici : https://www.vins-cotes-gascogne.fr/l-instant-gascogne/fiche/lancement-de-vineart-en-gascogne-2eme-edition/132

VINEart, la promesse de vivre une émotion !!