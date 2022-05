Foix - Des débordements constatés dans le cadre des finales régionales de rugby !

Depuis le début des phases finales régionales, et avec plus de 150 rencontres disputées, la Ligue Occitanie Rugby pouvait se réjouir de la sérénité dans laquelle s’enchaînaient les rencontres, dans un climat apaisé et respectueux de tous les acteurs, afin de faire de ces moments un succès populaire.

Or, dimanche dernier, sur les installations sportives de Foix, ce constat a malheureusement perdu toute sa véracité, alors que deux finales régionales de Promotion Honneur étaient au programme.

La Ligue Occitanie Rugby condamne avec la plus grande fermeté, les comportements inacceptables de certains individus, venus en découdre avec de « vrais » supporters venus, eux, encourager leurs équipes. Ces agissements sont contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent notre sport favori, le rugby.

Dans notre sport, les phases finales sont un moment important et rempli d’histoire que nous devons avant tout respecter. Ce n’est en aucun cas, un lieu où sont amenées à intervenir les forces de Police afin de rétablir l’ordre.

Malgré ces incidents déplorables, il est à souligner l’accueil et la réactivité du club de l’U.S Fuxéenne et de ses dirigeants, ainsi que du Comité Départemental de l’Ariege qui ont su prendre leurs responsabilités et réagir avec immédiateté.

La Ligue Occitanie Rugby a décidé de prendre ses responsabilités. Elle porte plainte contre les auteurs de ces débordements intolérables, qui n’ont pas leur place dans une enceinte sportive !

La saison n’est pas encore terminée, les phases finales du Championnat de France débutant le week-end prochain.

Dans cette perspective, la Ligue Occitanie Rugby souhaite attirer à nouveau, l’attention de l’ensemble des passionnés de notre sport sur le respect des règles d’éthique sportive dans les rencontres à venir, et en appelle à la plus grande vigilance et en la responsabilité de chacun.