Hérault - Vendredi 22 avril 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°267 fait notamment le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2 034 hospitalisations en cours (-217) dont 138 en réanimation et soins critiques (-36) et on déplore 7 511 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+47 en 3j).

Les indicateurs épidémiologiques se stabilisent à un niveau qui reste encore élevé en Occitanie : l’épidémie n’est toujours pas terminée. Les hospitalisations ont diminué ces derniers jours, mais elles concernent une part importante de personnes âgées, plus fragiles face au virus. Ce n’est pas le moment de relâcher nos efforts. Pour réduire les contaminations, il est indispensable de maintenir toute notre vigilance, notamment envers nos proches les plus vulnérables. Il est recommandé de protéger nos ainés avec une deuxième dose de rappel de vaccination. C’est un réflexe de prévention recommandé dès 60 ans. Pour faire baisser plus vite les indicateurs épidémiques, restons prudents.