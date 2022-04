Gard - Projet de territoire : Terre de Camargue consulte les habitants

La Communauté de communes Terre de Camargue élabore son projet de territoire, véritable feuille de route des actions et des projets à mener pour les années à venir. Les habitants sont invités à donner leur avis jusqu’au 30 avril.

Depuis plusieurs mois, les élus de Terre de Camargue travaillent sur le projet du territoire intercommunal : Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze. Habiter, travailler, se déplacer, préserver le cadre de vie et l’environnement… : le futur projet prendra en compte toutes les réalités du territoire, économiques, sociales, culturelles, environnementales. « Le projet de territoire c’est le cap à suivre. C’est définir un destin commun qui prend racine dans notre histoire, notre patrimoine et nos atouts pour répondre aux défis de demain », souligne le Président, le docteur Robert Crauste.

Une démarche participative

En juillet dernier, un premier séminaire entre élus et services communautaires a permis de travailler sur le diagnostic et les enjeux pour le territoire. A l’automne, trois ateliers thématiques, associant les acteurs de la société civile, ont été organisés pour partager les enjeux et définir les objectifs du futur projet. Ils ont permis de dégager 3 grands axes d’orientation (« Authenticité », « Déploiement » et « Nature ») qui constituent l’ADN du projet, avec 6 enjeux et plusieurs objectifs.

Un questionnaire pour consulter les habitants

Sur la base des enjeux et des objectifs identifiés, la Communauté de communes recueille aujourd’hui l’avis et les idées d’actions des habitants et de toutes les personnes travaillant sur le territoire afin que le projet réponde le mieux à leurs attentes. Jusqu’au 30 avril, un questionnaire en ligne est proposé. Il est aussi disponible en version papier dans les trois mairies, les médiathèques, la piscine Aqua Camargue et au siège de la Communauté de communes. Les réponses des habitants seront étudiées en mai lors d’un séminaire-atelier qui aura pour objectif de consolider la stratégie et de tracer les grandes lignes du programme d’actions. Dernière ligne droite avant l’approbation du projet de territoire par le Conseil communautaire en septembre prochain.

Pour participer :

> Questionnaire en ligne sur : https://lien.audrna.com/consultation-terre-de-camargue

> Questionnaire papier dans les lieux publics : mairies, médiathèques, piscine Aqua Camargue, siège la Communauté de communes, 13 rue du Port à Aigues-Mortes

> Plus d’informations sur : www.terredecamargue.fr, rubrique « S’informer ».

Authenticité, Déploiement, Nature : l’ADN du projet de territoire de Terre de Camargue

Le 1er axe, c’est l’« Authenticité ». Il s’agit du cadre de vie et de l’identité du territoire, avec 2 enjeux : valoriser une richesse écologique exceptionnelle et préserver une identité forte dans un territoire en mouvement.

Le 2eme axe, c’est le « Déploiement ». Il recoupe le développement économique, l’aménagement urbain et la mobilité. Avec pour enjeux de diversifier l’économie et d’inscrire l’aménagement du territoire dans un cercle vertueux (déplacements, habitat…)

Le 3eme axe, c’est la « Nature », l’environnement et les ressources. Avec pour enjeux : une gestion économe des ressources environnementales (eau, déchets) et une place à réaffirmer entre terre et mer (inondation, salinité des sols…)