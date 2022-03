Montpellier - Journée internationale des Droits des femmes : la Fédération Léo Lagrange se mobilise

C’est en 1982, sous l’impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux Droits des femmes, que la France reconnaît officiellement le 8 mars comme Journée international du droit des femmes. 2022 marque également les 22 ans de l’application de la loi pour la parité en politique. Investi depuis son origine dans des actions éducatives contre le racisme, la xénophobie, le sexisme ou encore l'homophobie, le Pôle engagement de Léo Lagrange Méditerranée se mobilise aux côtés de l’Union Sportive Léo Lagrange Occitanie et organise une journée de réflexion autour du droits des femmes en politique et dans le sport, le 8 mars prochain à Montpellier.

Une table-ronde dédiée aux femmes en politique

20 ans après la loi sur la parité en politique, quel est l’état des lieux et le vécu des femmes engagées et élues en politique ? Comment aller plus loin et construire une étape pour demain ? La France est-elle prête pour une Présidente ? Telles sont les questions autour desquelles débattront des femmes politiques le 8 mars prochain, à Montpellier. Ouvert à tous, ce débat fera entendre leur témoignage sur les conséquences de la loi sur la parité en politique et portera leur regard sur le futur du monde politique en France.

Parmi les participantes :

Fatma Nakib, Adjointe au maire de Montpellier, délégation Egalité et Droits des femmes

Agnès Langevine, 2ème Vice-présidente de la Région Occitanie, délégation Climat, Pacte vert et Habitat durable

Marie Pique, 15ème Vice-présidente de la Région Occitanie, délégation Solidarités, Services publics et Vie associative

Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie

Informations pratiques :

Table ronde : « Loi sur la parité en politique, 20 après, et alors ? »

Date et horaires : mardi 8 mars 2022, de 14h à 16h30

Lieu : Salle Guillaume de Nogaret, Espace Pitot – Place du Professeur Mirouze, 34000 Montpellier

Gratuit, sans inscriptions, ouvert à tous

Ateliers autour de la place des femmes dans le sport (non ouverts au grand public)

L’Union Sportive Léo Lagrange Occitanie et le Pôle engagement de Léo Lagrange Méditerranée vous convient également à deux ateliers, qui se dérouleront à la Salle Guillaume de Nogaret à partir de 9h30.

Atelier 1 : « Agir pour plus de mixité : la place des dirigeantes dans le sport », animé par Annabelle Caprais, sociologue sur la place des femmes dans la gouvernance des fédérations sportives françaises

: « Agir pour plus de mixité : la place des dirigeantes dans le sport », animé par Annabelle Caprais, sociologue sur la place des femmes dans la gouvernance des fédérations sportives françaises Atelier 2 : « Lutter contre les stéréotypes et discriminations dans le sport lié au genre », animé par le Pôle engagement de la Fédération Léo Lagrange Méditerranée.

Ces temps d’échanges et de dialogue ont pour objectif d’obtenir des pistes d’actions, qui seront reprises ensuite par la Fédération Léo Lagrange.

« Nous intervenons aux côtés de l’Union Sportive Léo Lagrange Occitanie depuis de nombreuses années sur le sujet des discriminations et violences sexistes dans le monde du sport. Nous avons la volonté d’agir concrètement et de sensibiliser au maximum. Nous souhaitons formaliser, essaimer et proposer des formations dans les clubs, par exemple pour accompagner les femmes candidates dans les gouvernances de clubs ou de fédérations sportives. », explique Yannick Seguignes, Directeur du Pôle Engagement de Léo Lagrange Méditerranée.