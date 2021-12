Béziers - Georges Reverdy du BMC Béziers 3ème du championnat de France de cyclo-cross !

Les championnats de France Masters de cyclo-cross se sont disputés ce dimanche 19 décembre 2021 à Moulins dans l'Allier.



Georges Reverdy est allé chercher un podium dans la catégorie Master 7 en décrochant la 3ème place. Devant, Roger Gentil a décroché le titre de champion de France et le 2ème n'est autre que le champion monde en titre de la catégorie, Jean Malot! C'est donc une très belle performance pour Georges Reverdy qui s'est montré satisfait à l'arrivée.



Voici sa réaction :



"Par une température glaciale de - 3 degrés ce matin au départ de ma course je fais un départ moyen après quelques tours j'arrive à remonter en 5e position. A deux tours je peux me repositioner et reviens sur le troisième et j'attaque de suite! Je termine 3eme de ce championnat de France ce qui me permet de me situer au niveau national sachant que le deuxième vient juste d'être champion du monde de la catégorie Master cela me motive pour la saison prochaine. Place à la récupération pour pouvoir ensuite enchaîner un bloc de 4 semaines avant le championnat national FSGT en Alsace"





Le classement complet :



Masters 7 (60-64 ans)

1. GENTIL Roger CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY en 38'51''

2. MALOT Jean DIJON SPORT CYCLISME à 0'08

3. REVERDY Georges BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL à 0'50

4. EYQUARD Dominique AVC LIBOURNAIS à 1'10

5. EGEE Alain AC BREVINOIS à 1'27

6. DEMARE Josué CC FORMERIE à 1'47

7. BATAILLE Marc RETZ BIKE CLUB à 1'53

8. TIGEOT Pierrick US CHATEAUGIRON à 1'58

9. GLEIZE Jean Loup AC VAL D'OISE à 2'26

10. GAMBARD Serge UC FELLETIN EN CREUSE à 2'36

11. PARDON Jacques VELO CLUB DOLOIS à 3'23

12. BUATOIS Gilles SJVC MONTELIMAR à 4'04

13. CAVELIER Bruno EC SUD LUBERON à 4'30

14. RENARD Didier US ST PIERRE DES CORPS à 5'08

15. BOUCHET Gabriel CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY à 5'22

16. ROPERCH Bruno ES PERSANAISE à 7'12