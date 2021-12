Montpellier - Les Contes de l'Innovation, un podcast pour réveiller l'innovation

Initiateur de l’événement Les Contes de l’innovation©, le spécialiste de la stratégie d’innovation Myriagone Conseil a lancé son podcast éponyme. Chaque mois, ses consultants tendent leur micro aux entrepreneurs et aux chercheurs pour un partage d’expérience décalé, des confidences sous la forme d’un conte qui invitent les auditeurs à rêver et, à leur tour, innover.

Myriagone Conseil (Montpellier) a fait le pari d’allier les contes, un genre littéraire populaire, à une forme de communication en plein essor, le podcast. À chaque épisode des Contes de l’innovation©, une personnalité inspirante – chef d’entreprise, consultant, chercheur – se raconte avec poésie pendant une quinzaine de minutes, guidée par Aline Roche-Noury, responsable communication et développement de Myriagone Conseil, en charge de l’animation du podcast. « La crise sanitaire nous a incités à nous renouveler, explique Aline. Ce nouveau format nous permet d’aller plus loin que l’événement que nous organisions chaque année depuis 2015 en Occitanie. N’importe qui peut désormais, le temps d’un court trajet en voiture ou d’une pause déjeuner, découvrir des parcours uniques de professionnels de l’innovation en France, voyager dans des pays imaginaires, expérimenter le pouvoir de la créativité et s’inspirer de bonnes pratiques entrepreneuriales. » Réalisé par Bastien Nicolai de Studiopodcast, en charge de l’enregistrement et du sounddesign, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, dont Spotify.

Les Contes de l’innovation© : déjà quatre épisodes disponibles

Guy Aznar, chercheur spécialisé en prospective sociale et en créativité, a inauguré le podcast des Contes de l’innovation© avec son toit caméléon révélateur du pouvoir du collectif. La consultante en stratégie d’entreprise Chantal Néri a pris le relais avec la licorne Ti’Gol dont la curiosité invite à cultiver son ouverture d’esprit et à prendre des risques. Ancien startupeur, consultant en projets innovants, Romain Levy raconte comment une petite fille réalise son rêve grâce à un inventeur sans nom et à la solidarité du plus grand nombre. Le plus récent épisode des Contes de l’innovation© évoque l’expérience en biotech de Vanessa Villard, CEO d’Amylgen, à travers l’histoire de la petite hérissonne et du vieil ours…

Se poser des questions nouvelles sur son entreprise et sur son parcours, transformer les péripéties du projet entrepreneurial en une vraie aventure, chercher et trouver l’inspiration, parler créativité avec des inconnus et retrouver des amis perdus de vue, partager le conte avec ses enfants… Les invités du podcast de Myriagone Conseil tirent déjà les premiers enseignements positifs de cette expérience inhabituelle qu’est la transposition d’une histoire personnelle en un conte universel.

Des mots traduits à l’encre de Chine

Myriagone Conseil a fait appel à la peintre et dessinatrice Barbara Christol, qui vit et travaille à Nîmes, pour illustrer ses Contes de l’innovation©. « Utiliser la technique traditionnelle de l’encre de Chine afin d’illustrer un propos innovant par le biais du conte a aiguisé mon intérêt » témoigne Barbara. « Il y a beaucoup de créativité, d’échanges de savoirs et de connaissances et un zeste de poésie dans toutes ces histoires, et j’y vois de nombreuses similitudes avec mon propre travail de création artistique. » Utilisées dans un premier temps sur les réseaux sociaux de Myriagone Conseil, ces illustrations oniriques sont aussi destinées à une future édition imprimée des contes.

>>> Écouter le podcast Les Contes de l'Innovation©