Sète - Braderie aux jouets du Secours Populaire du 2 au 18 décembre 2021

Le Secours populaire propose une braderie spéciale Noël. De nombreux jouets, neufs pour la plupart, collectés tout au long de l’année par les bénévoles, sont mis en vente pour des sommes souvent modiques. Il s’agit avant tout de permettre à chacun, quelles que soient les capacités financières, de pouvoir faire un cadeau à l'occasion des fêtes de fine d'année.

La braderie aux jouets débute le 2 décembre et se terminera le 17 décembre, dans les locaux du Secours Populaire et aux jours et heures d’ouverture habituelles.

Soit les mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. Secours Populaire, 15 quai Rhin et Danube, 34200 Sète.