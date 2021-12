Sète - Réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage de terres viticoles.

Pour la première fois, nous allons tester la réutilisation d’eaux usées traitées pour l’arrosage de terres viticoles.

En provenance de la station d’épuration de Marseillan « Pradels », elles vont servir après un circuit de purification répondant aux normes de qualité, à l’irrigation du vignoble du Listel.

Ce projet collaboratif qui respecte l’équilibre écologique de ce site emblématique, a pour objectif la préservation des ressources naturelles en eau douce. Il vient de faire l’objet ce matin au Château de Villeroy, d’une signature conventionnelle sur 20 ans, entre le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, les Grands Domaines du Littoral, Sète agglopôle méditerranée et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie.

Cela va permettre également à ces 246 ha cultivés entre étang et mer, d’être mieux protégés des effets du changement climatique (notamment des épisodes de sécheresses estivales de plus en plus sévères).