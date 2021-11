Lozère - L'atelier 2000 / Cie du Grand Hôtel / Saint-Etienne-du-Valdonnez (48)

Une création mêlant musique, théâtre d’objets et magie, avec un magicien inventeur, dans un univers fantaisiste et burlesque peuplé de vieux objets détournés et de jouets animés.



Aujourd’hui c’est le premier jour de travail de Mr Jonas, dans l’un des innombrables « Ateliers 2000 » des usines Brainlinks. Une première journée très palpitante pour Mr Jonas, qui tient à faire partie de la grande famille Brainlinks. Mais avec Mr Jonas, tout ne se passe pas toujours comme prévu…En entrant dans l’Atelier 2000, nous découvrirons le monde absurde dans lequel il vit, un monde où la positivité est de mise, où l’on doit à tout prix produire même si on ne sait pas trop quoi, et tout en gardant le sourire, où l’on doit prendre soin de soi ; un monde où l’on est observé constamment, pour notre bien, cela va de soit. Mr Jonas vit dans ce monde mais n’en fait pas réellement partie. Peut être parce qu’il a un petit secret. Il est un peu magicien, un peu marionnettiste et même un peu musicien… Au fil de sa journée, nous découvrirons un univers fantasque et décalé, magique et même musical. Un atelier qui prend vie et respire au rythme de Mr Jonas.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le foyer rural de Langlade – Brenoux et du Bramont et la Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie dans le cadre des Pistes à Suivre

> Durée : 1h